Nữ hoàng chạy nước rút Singapore - Shanti Pereira đặt mục tiêu giành HCV

Nữ hoàng chạy nước rút Singapore, cô Shanti Pereira - người rất nổi tiếng với tấm HCV điền kinh đầu tiên cho quê nhà tại Asian Games 2023, đang tìm cách phục hồi, kết thúc một “mùa giải thực sự dài” với những tham vọng Vàng ngay ở Bangkok (Thái Lan).

Shanti đặt tham vọng cao ở SEA Games tại Thái Lan

Vào cuối mùa giải điền kinh chỉ cách đây 2 năm - hồi năm 2023, Shanti Pereira cảm thấy rằng, thật sự mình vẫn đang ở đỉnh cao nhất của làng chạy nước rút trên toàn lãnh thổ châu Á.

Cô đã giành được 2 HCV chạy nước rút 100m và 200m tại Giải vô địch châu Á năm đó, cũng diễn ra ở Bangkok - Thái Lan, rồi trở thành Nhà vô địch ASIAD ở cự ly 200m, giành cả HCB ở cự ly chạy 100m (chỉ thua VĐV chủ nhà Ge Manqi).

Đó là những bước chạy đà để cô gái sinh năm 1996 trở thành VĐV châu Á duy nhất đủ thành tích lọt vào vòng chạy bán kết tại Giải vô địch thế giới cũng của năm 2023 ở cự ly 200m nữ...

Để rồi, cô cũng đã trở thành người Singapore đầu tiên giành vé tham dự Thế vận hội mùa Hè trong môn điền kinh, nhờ vào những thành tích “quá nhanh quá nguy hiểm” của mình!

Nhưng sau 2 năm trở lại đây đầy thử thách (2024 và phần lớn 2025) - các chấn thương khiến cô không thi đấu với trạng thái tốt nhất ở vòng bán kết các nội dung thi đấu tại cả Olympic Paris 2024 và Giải điền kinh vô địch thế giới Tokyo 2025 - giờ đây cô đã đặt lại mục tiêu.

Shanti sẽ khép lại mùa giải đầy thăng trầm với tham vọng rất là to lớn tại kỳ SEA Games đang diễn ra ở Bangkok. Nếu thành công, cô sẽ có các tấm HCV thứ 5, thậm chí thứ 6 ở Đông Nam Á.

“Mục tiêu của tôi là giành chiến thắng. Tôi không hề nói giảm nói tránh”, cô đã tuyên bố mạnh mẽ ngay từ hồi tháng 10 rồi, tại một sự kiện công chúng công cộng, câu nói này đã được tờ Straits Times đăng tải lại.

“Kỳ giải SEA Games diễn ra ở thời điểm hơi muộn trong năm 2025 này, vì vậy tôi đã phải sắp xếp lại mùa giải của mình khá nhiều”, Shanti cho biết - khi cô phải chuẩn bị sâu xa cho giải.

Shanti bị chấn thương do căng cơ hồi 2024 trước khi đến Paris, điều này làm gián đoạn mùa giải của cô. Cô từng chia sẻ với Tạp chí Her World: “Mọi chuyện có vẻ khá ảm đạm; tôi không chắc phần còn lại của năm sẽ như thế nào”.

“Thật đau lòng - vì tôi đã giành được vé tham dự Thế vận hội, nhưng mà giờ đây, rất có khả năng thậm chí còn không được tham dự”, Shanti từng than thở hồi mùa Hè năm ngoái.

Mặc dù cuối cùng, cô vẫn đến với Paris (cô là một trong những người cầm cờ của Singapore trong Lễ khai mạc) và thi đấu mà không bị đau - điều cô mô tả là “một chiến thắng lớn”, tuy nhiên cô đã bị loại ở vòng loại 100m và vòng đấu vớt 200m.

Trong năm nay, cô giành được 2 HCB tại Giải vô địch của châu Á hồi tháng 5, nhưng sau đó lại không lọt vào bán kết Giải vô địch thế giới. Thành tích 23,13 giây của cô ở vòng loại 200m tại Tokyo chậm hơn nửa giây so với KLQG 22,57 giây của cô.

“Đây thực sự là một mùa giải dài”, cô chia sẻ với Channel News Asia gần đây, “Mục tiêu luôn luôn, sẽ luôn luôn và mãi mãi là sức khỏe và sự hồi phục. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mình ổn, cơ thể khỏe mạnh và sẵn sàng ở vạch xuất phát”.

Đây sẽ là lần thứ 7 Shanti tham dự SEA Games, dự kiến tranh tài ở 3 nội dung: 100m, 200m và tiếp sức 4x100m. Cô là ĐKVĐ cả 2 cự ly cá nhân, cũng đã chiến thắng nội dung 200m tại SEA Games 2021 được tổ chức hồi 2022 tại Việt Nam.

Năm nay, cô sẽ có thêm một công cụ hỗ hiện đại và được HLV Luis Cunha, bản thân cũng là một VĐV người Bồ Đào Nha từng 3 lần dự Olympic, kèm cặp. Điền kinh Singapore đang sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu, giúp tìm ra điểm mạnh cho các VĐV của họ ở bất cứ đâu.

“Ngày nay bạn có thể đo lường được hầu hết mọi thứ. Tôi vẫn tiếp tục theo dõi những điều cơ bản, những thứ thực sự có tác động đến thành tích chạy nước rút”, Cunha nói với Channel News Asia.

“HLV luôn là một người hâm mộ điều này - ông ấy là một người am hiểu dữ liệu”, Shanti nói thêm, “Ông ấy sẽ thu thập bất kỳ loại dữ liệu nào có thể. Về lợi ích với tôi, đó chỉ là những điều nhỏ nhặt: Những thứ chiếm 1%, nhưng cuối cùng sẽ đóng góp vào thành công”.

Đ.Hg.