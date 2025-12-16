Khát vọng tuổi trẻ

Nhìn nữ kình ngư 16 tuổi Nguyễn Thúy Hiền đứng lọt thỏm giữa những đối thủ Đông Nam Á vượt trội về chiều cao trên bục xuất phát hồ bơi Huamark, không ít người thoáng chút ái ngại. Nỗi lo ấy không phải vô cớ, bởi sải tay dài là lợi thế rất lớn trong các cuộc tranh tài tốc độ ở đường đua xanh.

Thế nhưng, bất chấp thua thiệt về thể hình, Thúy Hiền không hề kém cạnh bất kỳ đối thủ nào về kỹ thuật lẫn tinh thần thi đấu. Cô gái nhỏ nhắn ấy khiến các khán đài Huamark dậy sóng khi vừa lao xuống nước đã vun vút bám đuổi các kình ngư mạnh đến từ Thái Lan, Philippines hay Singapore, bằng những nhịp quạt tay mạnh mẽ và ý chí không lùi bước.

Chưa giành được HCV, chưa tạo nên những cột mốc lẫy lừng như đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên trước đây, nhưng Thúy Hiền đã góp công giúp đội tiếp sức nữ Việt Nam giành những tấm huy chương mang ý nghĩa lịch sử (HCĐ 4x100m tự do và HCB 4x200m tự do). Đó là lời khẳng định cho sự trở lại đầy hy vọng của bơi tiếp sức nữ Việt Nam.

Kình ngư Nguyễn Thúy Hiền

So với lần đầu dự SEA Games 32 - 2023 khi mới 14 tuổi và giành HCĐ nội dung 100m tự do nữ, Thúy Hiền của hiện tại đã chững chạc và tiến bộ hơn. Cùng với Mỹ Tiên, Khả Nhi và Phạm Thị Vân, cô đã mở ra những cánh cửa thành tích tưởng như đã khép chặt từ lâu đối với nội dung tiếp sức tự do nữ, để từ đó đặt nền móng cho tương lai của bơi lội nữ Việt Nam.

Cũng ở tuổi 16, cậu học trò lớp 11 Trần Hoàng Khôi đã gây “sốt” tại SEA Games 33 khi trở thành nhà vô địch đơn nam môn bowling. Chiến tích ấy càng đáng trân trọng hơn trong bối cảnh đội tuyển bowling Việt Nam phải tham dự đại hội bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và chịu áp lực buộc phải giành huy chương mới được phê duyệt lên đường. Với sức trẻ và khát vọng chinh phục trong lần đầu góp mặt ở SEA Games, Hoàng Khôi đã góp phần thay đổi cái nhìn về bowling, môn thể thao lâu nay thường chỉ được xem như một hình thức giải trí.

Còn rất nhiều tài năng trẻ khác mà thể thao Việt Nam lần đầu đưa đến SEA Games 33, là Bùi Thị Ánh Thảo (bóng chuyền nữ, 16 tuổi); Lê Chúc An (HCĐ golf cá nhân nữ, 17 tuổi); Trần Văn Nguyễn Quốc (HCB 200m bơi tự do nam, 17 tuổi)… đã thực sự tỏa sáng, xứng với kỳ vọng từ trước lúc lên đường. Họ bước vào sân thi đấu với phong thái tự tin, ánh mắt chứa đầy khát vọng, đã mang lại niềm tin cho những người làm nghề rằng con đường đào tạo trẻ vẫn đang đi đúng hướng.

Thế hệ vận động viên mới, trẻ trung và có thực tài ấy sẽ dần thay thế các đàn anh, đàn chị để tiếp tục hành trình làm rạng danh thể thao nước nhà trong tương lai gần. SEA Games chính là nơi họ “khởi nghiệp”, cũng chính là bước đệm tôi luyện kinh nghiệm và bản lĩnh cho những đấu trường lớn hơn.

LÊ QUANG (từ Chonburi, Thái Lan)