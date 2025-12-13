Kình ngư Việt Nam lỡ hẹn với những tấm HCV ở ngày tranh tài sôi nổi

Các kình ngư Việt Nam đã tìm cơ hội giành thêm HCV trong ngày thi đấu 13-12 ở SEA Games 33-2025 nhưng chưa thành công.

Nguyễn Thúy Hiền tiếp tục giành huy chương tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày tranh tài 13-12 tiếp tục chứng kiến các cuộc đua tranh hấp dẫn trên đường đua xanh của SEA Games 33-2025. Trong ngày thi đấu, gương mặt trẻ Nguyễn Thúy Hiền đã có tấm HCĐ ở cự ly 100m ếch nữ. Ngay khi xuất phát, Thúy Hiền nỗ lực để có mặt trong nhóm dẫn đầu. Dù vậy, cô không thể giành được tấm HCV như sự chờ đợi. Thúy Hiền đã đạt thành tích 1’10”40 qua đó nhận HCĐ của nội dung.

Tại cự ly này, En Yi Letitia Sim (Singapore) đã về đích đầu tiên với kết quả 1’06”79 đồng thời được công nhận là kỷ lục mới của SEA Games. Về nhì là Jinq En Phee (Malaysia) với kết quả 1’10”09.

Cùng ngày thi đấu, nam kình ngư trẻ Trần Văn Nguyễn Quốc đã có tấm HCB cá nhân đầu tiên cho mình trong cự ly 200m tự do nam. Nguyễn Quốc đã đạt kết quả 1’48”70. Thông số này thua sát sao người về nhất, giành HCV là Hoe Yean Khew (Malaysia, 1’48”70). “Đây là điều đáng tiếc. Tôi đã có thể chạm tay vào tấm HCV nhưng lại chưa thành công. Dẫu sao, ngôi á quân cũng là kỷ niệm đáng nhớ của tôi”, Nguyễn Quốc chia sẻ sau thi đấu.

Trần Văn Nguyễn Quốc thi đấu và giành HCB 200m tự do nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng ở cự ly này còn có Nguyễn Huy Hoàng. Tuy nhiên, nam kình ngư chỉ về đích hạng 6 (1’50”68). Nội dung 200m tự do được xem không phải sở trường của Nguyễn Huy Hoàng.

Tấm huy chương cuối cùng trong ngày của đội tuyển bơi là HCB của Võ Thị Mỹ Tiên trong cự ly 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Cô đã có thể chạm tới ngôi vô địch nhưng còn thua một chút trước người về nhất là Kamonchanok Kwann (Thái Lan). Thông số của Mỹ Tiên là 4’47”39 còn của Kamonchanok Kwann là 4’46”30. Trong cự ly, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân đã góp mặt nhưng chỉ có vị trí hạng 6 (5’07”09).

Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Như vậy đây là ngày đầu tiên mà đội tuyển bơi Việt Nam không giành được HCV trong các nội dung đã góp mặt.

MINH CHIẾN