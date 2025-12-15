Các kình ngư Việt Nam không thể giành thêm HCV trong ngày thi đấu cuối ở Thái Lan

Đội tuyển bơi Việt Nam nỗ lực tìm thêm HCV trong chung kết các cự ly tại ngày thi đấu cuối nhưng đáng tiếc không có thêm được kết quả như mong đợi.

Võ Thị Mỹ Tiên đã giành HCB cự ly 800m nữ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DP

Khởi đầu ngày thi đấu cuối 15-12 của môn bơi SEA Games 33-2025, kình ngư Phạm Thanh Bảo chỉ có hạng 4 ở chung kết 50m ếch nam. Thành tích của Thanh Bảo chỉ là 28”28 nên chưa đủ giúp kình ngư có tên trong nhóm 3 người đứng đầu nhận huy chương.

Dù vậy, đội tuyển bơi Việt Nam vẫn có những kết quả huy chương được chú ý. Trong đó, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên đã nỗ lực để tiếp tục giành HCB cự ly 800m tự do nữ với kết quả 8’49”02. Thông số của cô thấp hơn người về nhất là Ching Hwee Gan (Singapore, 8’33”13). Kết quả trên của tuyển thủ người Singapore cũng là kỷ lục mới của SEA Games.

Dương Văn Hoàng Quy đã có phong độ tốt ở 200m bướm nam. Ảnh: DP

Ở ngày thi đấu, gương mặt trẻ Trần Văn Nguyễn Quốc đã giành tấm HCB ở cự ly 400m tự do nam và kết quả bất ngờ khi nam kình ngư này vượt đàn anh Nguyễn Huy Hoàng trong cùng lượt bơi chung kết. Tại chung kết cự ly 400m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng về thứ 3, nhận HCĐ.

Trong khi đó, Dương Văn Hoàng Quy cũng giành được tấm HCB quý giá tại nội dung 200m bướm nam khi thể hiện tốc độ tốt. Tuyển thủ trẻ này đạt thông số 2’01”57 để về đích thứ nhì và lần đầu tiên giành HCB cự ly này tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Vô địch nội dung là Thongdeang (Thái Lan) với kết quả 1’59”64. Tại chung kết 200m bướm nam, Nguyễn Quang Thuấn đã có vị trí hạng 3 nhờ đạt kết quả 2’02”60.

Tại kỳ SEA Games 33-2025, đội tuyển bơi Việt Nam giành được 6 HCV trong các nội dung tranh tài với thành tích của Phạm Thanh Bảo (2 HCV), Trần Hưng Nguyên (1), Nguyễn Quang Thuấn (1), Nguyễn Huy Hoàng (1) và tiếp sức 4x200m tự do nam.

MINH CHIẾN