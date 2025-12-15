Nghịch lý bơi lội, điền kinh tại SEA Games 33

Ở mỗi kỳ SEA Games, bên cạnh bóng đá thì điền kinh và bơi lội luôn là hai môn thuộc nhóm 1 Olympic thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Thậm chí, lượng khán giả theo dõi hai môn này còn được xem như thước đo cho thành công của đại hội.

Các nam kình ngư Việt Nam đang toả sáng tại SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tại SEA Games 33 đang diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), điều đó thể hiện rất rõ khi các khán đài luôn đông đảo người hâm mộ cùng cánh phóng viên đến sớm tác nghiệp trong những ngày thi đấu. Ngay cả cổ động viên Việt Nam cũng gặp khó khi mua vé xem bơi, bởi vé trực tuyến trên trang chủ của Ban Tổ chức nhanh chóng rơi vào tình trạng “sold out” (hết vé).

Thường tại các kỳ đại hội thể thao, điền kinh khởi tranh một ngày sau lễ khai mạc, còn bơi lội sẽ là môn chốt sổ gần sát ngày bế mạc. Hoặc ngược lại, bơi lội thi đấu trước và điền kinh khởi tranh sau vài ngày. Việc tổ chức thi đấu như vậy nhằm níu chân khán giả ở lại với đại hội đến những ngày cuối cùng.

Còn như tại SEA Games 31 và 32 lần lượt tổ chức ở Việt Nam và Campuchia, ngay cả khi điền kinh cùng bơi lội diễn ra gần như song song, nhưng thuận lợi là địa điểm tổ chức hai môn chỉ cách nhau vài trăm mét. Lịch thi đấu cũng khá hợp lý cho cả phóng viên lẫn người hâm mộ, khi các nội dung chung kết điền kinh diễn ra vào buổi chiều, còn bơi lội được tổ chức vào buổi tối. Cách bố trí như thế giúp mọi người xem điền kinh xong là có thể đi bộ sang theo dõi bơi lội ngay sát đó.

Khán đài tổ chức bơi lội tại SEA Games 33 luôn chật kín người hâm mộ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nhưng SEA Games 33 tại Thái Lan, quốc gia vốn chú trọng đầu tư các môn Olympic, cách sắp xếp lại có phần khác biệt. Bơi lội diễn ra từ ngày 10 đến 15-12, trong khi điền kinh từ ngày 11 đến 16-12. Đáng chú ý, lễ bế mạc lại được tổ chức sau khi điền kinh kết thúc tới bốn ngày. Trong khi bơi lội và điền kinh thi đấu gần như song song, với các nội dung chung kết thường bắt đầu từ 17 giờ (điền kinh) - 18 giờ (bơi lội) mỗi ngày.

Nhưng ngặt nỗi, địa điểm tổ chức bơi lội ở tổ hợp thể thao Hua Mak và điền kinh trên sân Suphachalasai cách nhau đến 12 km. Bangkok vào buổi tối thường rơi vào cao điểm kẹt xe, quãng đường 12 km có khi mất gần một tiếng. Điều này buộc khán giả phải đứng giữa hai lựa chọn: Ra sân Suphachalasai xem điền kinh hoặc đến Hua Mak cổ vũ bơi lội. Khán đài của hai môn này vẫn đông khán giả, tuy nhiên lượng người theo dõi trực tuyến lại bị giảm đi đáng kể.

Không chỉ người hâm mộ, các phóng viên tác nghiệp cũng đứng trước bài toán lựa chọn. Với những đơn vị báo chí - truyền hình có lực lượng đông, việc phân công nhân sự cho từng môn chưa hẳn là vấn đề. Nhưng với các đơn vị hạn chế về nhân lực, đây thực sự là thử thách, bởi ngoài bơi lội và điền kinh, họ còn phải theo dõi nhiều môn quan trọng khác. Không ai muốn mình phải bỏ lỡ khoảnh khắc vinh quang của thể thao Việt Nam.

Giới phóng viên Việt Nam luôn cố gắng phân bổ nhân sự để không phải bỏ lỡ khoảnh khắc vinh quang của thể thao Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chẳng hạn như hôm nay (ngày 15-12), ngoài 6 nội dung chung kết bơi cuối cùng khả năng có vận động viên Việt Nam tham dự, điền kinh thêm 8 nội dung khác, thì còn trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Việt Nam - Thái Lan (17 giờ 30) và trận bán kết bóng đá nam của U22 Việt Nam gặp U22 Philippines (15 giờ 30).

Thành thử, việc sắp xếp lịch thi đấu và địa điểm cho các môn trọng điểm như điền kinh, bơi lội đã tác động trực tiếp đến trải nghiệm của người hâm mộ và công tác tác nghiệp của truyền thông. Buộc đặt vào thế lựa chọn khiến sức lan tỏa của SEA Games 33 ít nhiều bị phân tán, dù giải đấu vẫn giữ được bầu không khí sôi động trên khán đài.

Vấn đề này cũng gợi mở bài học đáng cân nhắc cho công tác tổ chức ở các kỳ đại hội thể thao tiếp theo, để những môn thể thao “xương sống” như điền kinh, bơi lội… luôn thực sự là điểm hẹn trọn vẹn cho người xem đến những ngày cuối cùng.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)