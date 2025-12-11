Những tấm huy chương cảm xúc của lần đầu góp mặt SEA Games

Nước mắt đã rơi trên nhiều gương mặt tuyển thủ Việt Nam khi giành được những tấm huy chương đầu tiên ngay trong lần đầu tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á ở Thái Lan lúc này là những giây phút dễ bắt gặp.

Tuyển thủ Y Bình đã xúc động chung vui với người thân ngay khi giành được HCV. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngay khi giành được tấm HCV taekwondo quyền biểu diễn sáng tạo đồng đội hỗn hợp nam nữ, tuyển thủ Nguyễn Thị Y Bình rời sàn đấu đi nhanh về phía góc đài ôm người thầy, người chị tới động viên mình tại Thái Lan. Không giấu được xúc động, nữ tuyển thủ khóc nức nở như 1 đứa trẻ. “Đây là tấm huy chương mang lại nhiều cảm xúc cho tôi. Tôi chỉ biết rằng nó rất giá trị với mình”, nữ tuyển thủ trải lòng nhỏ nhẹ.

Ít người biết, đây là lần đầu tiên Nguyễn Thị Y Bình được tham dự SEA Games. Và thật hữu duyên, năm nay lần đầu tiên cô được tập trung đội tuyển taekwondo biểu diễn quyền rồi giành suất góp mặt SEA Games 33-2025. “Tấm huy chương này tôi xin gởi tặng thầy Thanh Huy, người đã dìu dắt tôi có được những kết quả chuyên môn tốt thời gian qua”, Y Bình chia sẻ thêm. Ở tuổi 22, cô bảo rằng mình có chút bỡ ngỡ khi đặt chân đến Thái Lan thi đấu SEA Games 33-2025 nhưng khi đã lên sàn thì mọi hồi hộp đều tan biến và chỉ tập trung vào bài quyền rồi giành kết quả tốt nhất.

Sàn đấu môn jujitsu chứng kiến giọt nước mắt rơi của nữ võ sĩ người dân tộc Dao, Phụng Mùi Nhình khi thua trận tại chung kết hạng cân 52kg nữ thi đấu fighting. Năm nay là lần đầu tiên Mùi Nhình được tham dự SEA Games trong thành phần đội tuyển jujitsu Việt Nam.

Nữ tuyển thủ từng bày tỏ khi được chọn vào đội hình chính thức để có cơ hội đến Thái Lan, cô tập luyện gần như không nghỉ. “Tôi biết rằng cuộc đấu tại Thái Lan lần này không dễ dàng. Khi đứng trên sàn, tôi đã thể hiện tốt nhất chuyên môn nhưng tiếc là mình chưa có được HCV. Ngôi á quân tại SEA Games 33-2025 cũng là một kỷ niệm không thể quên”, Phụng Mùi Nhình chia sẻ sau khi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Năm 2023, Mùi Nhình mới bắt đầu sự nghiệp của 1 võ sĩ jujitsu nhưng cô được đánh giá có khả năng chuyên môn tốt. Bởi lẽ, Mùi Nhình giữ được các kỹ thuật cơ bản khi từng theo tập pencak silat và muay trước khi chuyển sang jujitsu. “Tôi đã điện về gia đình để thông báo đã có tấm huy chương SEA Games 33-2025. Gia đình đã động viên tôi rất nhiều với thành tích này”, nữ tuyển thủ bày tỏ thêm.

Cũng là lần đầu tiên được bước ra sân chơi SEA Games của Đông Nam Á, chàng trai trẻ Trần Văn Nguyễn Quốc để lại dấu ấn với tấm HCĐ cự ly 100m tự do nam.

Trần Văn Nguyễn Quốc nhận được sự quan tâm của truyền thông. Ảnh: MINH CHIẾN

Nhỏ nhẹ chia sẻ trên hồ bơi, Nguyễn Quốc cho biết: “Tôi đã tập trung tối đa vào tốc độ để nỗ lực ở thời điểm quyết định và vượt lên. Tôi thật sự xúc động vì đây là lần đầu tiên được thi đấu SEA Games nhưng giành huy chương. Chắc chắn kỷ niệm này sẽ không bao giờ quên với tôi”. Chàng tuyển thủ người Đà Nẵng đang được xem là một trong những viên ngọc thô quý giá mà bơi lội nam Việt Nam sở hữu. Nguyễn Quốc khẳng định mình vẫn còn những nội dung tiếp theo tại SEA Games 33-2025 nhưng tấm HCĐ là sự khởi đầu có giá trị để tiếp thêm tinh thần cho các cuộc tranh tài.

Người hâm mộ bóng chuyền nữ đã được chứng kiến chủ công trẻ Bùi Thị Ánh Thảo lần đầu ra sân chính thức tại SEA Games 33-2025. Ở tuổi 16, tay đập của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu chững chạc cùng các đàn chị và giúp đội nhà thắng 3-0 trước đội tuyển Myanmar. Đây là lần đầu tiên Bùi Thị Ánh Thảo tham dự SEA Games. Quan trọng nhất, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng trao cơ hội cho cô được thể hiện ngay tại trận đầu tiên của đội tuyển quốc gia tại Thái Lan.

Kình ngư trẻ Nguyễn Khả Nhi đã có dấu ấn trong lần đầu góp mặt SEA Games với tấm HCĐ tiếp sức 4x100m nữ. Cô bày tỏ rằng tấm huy chương là kết quả ghi nhận chuyên môn nhưng trên hết, mình đã có dấu ấn ở kỳ SEA Games 33 đầu tiên của sự nghiệp.

