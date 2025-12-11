Đội tuyển bóng chuyền nam bắt đầu hành trình tìm huy chương SEA Games 33

Thành viên đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lên đường sang Thái Lan vào sáng hôm nay 11-12 với niềm hy vọng sẽ giành được tấm huy chương ở SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sang Thái Lan tranh tài vào hôm nay 11-12. Ảnh: AVC

Thầy trò HLV Trần Đình Tiền đã hoàn tất tập luyện để lên đường sang Bangkok (Thái Lan), bắt đầu hành trình tranh huy chương SEA Games 33-2025. Chỉ tiêu của đội tuyển bóng chuyền nam là phấn đấu giành HCĐ tại Đại hội lần này.

Trước khi lên đường tới Thái Lan, HLV Trần Đình Tiền đã chia sẻ: “Tinh thần của toàn đội ổn định và chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất trong từng trận. Đây là kỳ Đại hội có sự cạnh tranh cao nên mỗi đội bóng, trong đó có Việt Nam, đều phải rất tập trung. Các cầu thủ Việt Nam có sức khỏe tốt, không gương mặt nào bị chấn thương”.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đăng ký 14 tuyển thủ tham dự SEA Games 33-2025 gồm: Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Nguyễn Thanh Hải, Trịnh Duy Phúc, Nguyễn Văn Quốc Duy, Phan Công Đức, Cao Đức Hoàng, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Trần Anh Tú, Phạm Quốc Dư.

Bóng chuyền nam (trong nhà) SEA Games 33-2025 sẽ thi đấu tại khu tổ hợp Huamark tại Bangkok (Thái Lan). Đây là nơi đang diễn ra các trận đấu của nội dung nữ. Các trận đấu của bóng chuyền nam sẽ tổ chức từ ngày 13-12 tới 19-12. Trận chung kết diễn ra vào ngày 19-12.

Nội dung nam sẽ có các đội tham dự gồm Thái Lan (chủ nhà), Lào, Việt Nam, Singapore, Indonesia (đương kim vô địch), Myanmar, Philippines. Khi có mặt tại Thái Lan, đại diện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tham dự phiên họp kỹ thuật để đăng ký chính thức danh sách trước khi ra sân thi đấu.

MINH CHIẾN