Lịch thi đấu SEA Games 33: Tiếp tục kỳ vọng HCV điền kinh, bơi, TDDC, võ thuật tổng hợp và karate

Các tuyển thủ Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ngày 11-10 trong nhiều nội dung quan trọng và chúng ta vẫn có những niềm hy vọng giành được HCV.

Đội tuyển bơi Việt Nam được chờ đợi sẽ giành thêm HCV trong ngày thi đấu tiếp theo ở SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ tranh tài ngày thứ 2 với các nội dung 50m ngửa nam (Trịnh Trường Vinh), 50m tự do nam (Lương Jeremie Loic Nino), 200m tự do nữ (Nguyễn Khả Nhi), 100m ếch nam (Phạm Thanh Bảo), 200m hỗn hợp cá nhân nữ (Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân) và tiếp sức 4x200m tự do nam. Vòng loại các nội dung diễn ra lúc 9 giờ sáng tại hồ bơi trung tâm của SEA Games 33-2025. Chung kết từng nội dung bắt đầu lúc 18 giờ cùng ngày. Đội tuyển bơi Việt Nam rất kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm HCV trong nội dung 100m ếch và tiếp sức 4x200m tự do nam.

Môn điền kinh SEA Games 33-2025 bắt đầu khởi tranh trong ngày 11-10. Tại ngày thi đấu, chúng ta sẽ tham dự nhảy 3 bước nam (Hà Trọng Mạnh Hùng, Trần Văn Diện), 100m nam (Ngần Ngọc Nghĩa), 100m nữ (Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý), 1.500m nam (Lương Đức Phước, Sầm Văn Đời), 1.500m nữ (Bùi Thị Ngân, Nguyễn Khánh Linh), ném đĩa nữ (Lê Thị Cẩm Dung). Các nội dung bắt đầu lúc 16 giờ 50. Đội tuyển điền kinh Việt Nam trông chờ những tấm HCV đầu tiên của môn điền kinh để có sự khởi đầu suôn sẻ. Trong đó các nội dung 1.500m nữ và nhảy 3 bước nam được kỳ vọng làm nên chuyện.

Sau vòng loại, các tuyển thủ TDDC Việt Nam bắt đầu thi đấu chung kết đơn môn ở ngày 11-10. Chung kết được bắt đầu lúc 14 giờ 30. Chúng ta sẽ có Nguyễn Thị Quỳnh Như (nhảy chống nữ), Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng), Trần Đoàn Quỳnh Nam (xà lệch), Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo nam) thi đấu. Đây đều là những niềm hy vọng giành HCV của TDDC Việt Nam.

Môn karate bắt đầu thi đấu các nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nam và đồng đội nữ. Đây là 2 nội dung được đội tuyển karate Việt Nam đặt kỳ vọng giành kết quả cao nhất. Trong đó các tuyển thủ kata của Việt Nam đang có phong độ ổn định. Vòng loại sẽ bắt đầu lúc 11 giờ sau đó các nội dung thi đấu chung kết vào buổi chiều cùng ngày.

Đội tuyển taekwondo Việt Nam cũng bước vào thi đấu các nội dung đối kháng với sự kỳ vọng giành huy chương cao nhất đặt lên đôi vai của Nguyễn Thị Mai (46kg nữ) và Nguyễn Hồng Trọng (58kg nam). Vòng loại bắt đầu lúc 10 giờ sáng sau đó các chung kết vào lúc 15 giờ chiều.

Đội võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam có 3 tuyển thủ lọt vào chung kết tại ngày tranh tài 11-10 lần lượt là Quàng Văn Minh (65kg nam hiện đại) gặp đối thủ Malaysia; Trần Ngọc Lượng (60kg nam hiện đại) gặp đối thủ Indonesia; Dương Thị Thanh Bình (54kg truyền thống nữ) gặp đối thủ Indonesia. Các trận chung kết bắt đầu lúc 13 giờ. Đây cũng là ngày thi đấu cuối của môn MMA.

Ngoài ra, thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng loại của các môn bóng ném, bóng rổ 3x3, quyền Anh (boxing), cờ, mô tô nước, bóng đá nữ, bóng đá nam, golf, bóng ném, bi sắt, sailing, cầu mây, quần vợt, teqball, bóng chuyền nữ.

Đội tuyển jujitsu và judo sẽ có những cuộc đấu chung kết trong ngày tranh tài. Võ sĩ judo Việt Nam thi đấu biểu diễn (kata) với các cặp Trần Quốc Cường/Phan Minh Hạnh (nage no kata), Mai Thị Bích Trâm/Vũ Hoàng Bích Ngọc (ju no kata). Các trận đấu diễn ra lúc 13 giờ. Đội jujitsu sẽ thi đấu newaza 69kg nam, 85kg nam, 48kg nữ và 57kg nữ. Ngoài ra, võ sĩ jujitsu tiếp tục tranh tài duo show (biểu diễn).

MINH CHIẾN