Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 11-12: Điền kinh và bơi có “cú đúp” HCV

Bùi Thị Ngân trên đường chạy chung kết 1.500m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển điền kinh Việt Nam có màn chào sân SEA Games 33 bằng 2 tấm HCV. Bùi Thị Ngân vượt mặt nhiều đối thủ để về đích đầu tiên với thành tích 4 phút 27 giây 34, còn đồng đội Khánh Linh nhận HCB với kết quả 4 phút 29 giây 76. Còn ở nội dung nhảy ba bước nam, VĐV Hồ Trọng Mạnh Hùng đã giành lấy HCV cho điền kinh Việt Nam bằng một màn trình diễn đầy tự tin. Sau 6 lượt nhảy, thành tích tốt nhất của anh đạt 16,33m. Đáng chú ý, phải sau 12 năm điền kinh Việt Nam mới lại có HCV ở nội dung nhảy 3 bước nam (kể từ SEA Games năm 2013).

Đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công khi kình ngư Phạm Thanh Bảo khẳng định sức mạnh ở nội dung sở trường 100m ếch nam của mình khi chiếm ưu thế từ đầu và tăng tốc mạnh mẽ, cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 01 giây 43. Tiếp đến, đội hình bơi tiếp sức 4x200m tự do nam gồm: Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên có màn thi đấu hết sức ấn tượng để giành lấy tấm HCV chung cuộc với thời gian 7 phút 12 giây 67.

Trong khi đó, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam cũng cú đúp HCV đơn môn. Với 13,767 điểm, Nguyễn Văn Khánh Phong bảo vệ thành công HCV vòng treo – nội dung từng giúp anh giành vinh quang ở SEA Games 32 năm 2023. Trong cùng ngày, Đặng Ngọc Xuân Thiện xuất sắc giành lấy chiến thắng ở nội dung ngựa vòng với số điểm 14,367, cũng là tấm HCV SEA Games thứ 3 liên tiếp mà anh lập nên.

THƯ NGUYỄN