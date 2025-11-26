Đội tuyển xe đạp Việt Nam sang Thái Lan sớm khi chủ nhà vừa công bố lộ trình thi đấu tại SEA Games 33

Các đội tuyển xe đạp tham dự SEA Games 33-2025 đã được biết lộ trình tranh tài do vậy sẽ đề xuất kế hoạch sang Thái Lan sớm hơn dự kiến.

Các cua-rơ Việt Nam dự kiến sang Thái Lan sớm để làm quen với lộ trình thi đấu SEA Games 33-2025. Ảnh: VNCYCLING

“Chủ nhà Thái Lan vừa công bố lộ trình thi đấu các nội dung của môn xe đạp, chúng tôi đã nắm bắt được đường đua. Tuy nhiên, xe đạp cần làm quen đường trước thi đấu vì vậy các đội nam, nữ đang được đề xuất sang Thái Lan sớm để chuẩn bị chuyên môn. Thời gian tập luyện trước khi đấu sẽ được tính toán đảm bảo phù hợp cho các cua-rơ”, phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ trao đổi.

Nếu không có gì thay đổi, đội tuyển xe đạp nam Việt Nam sẽ sang Thái Lan vào ngày 2-12 sắp tới còn đội tuyển nữ sẽ lên đường vào ngày 6-12.

Theo lịch sơ bộ của Ban tổ chức môn xe đạp SEA Games 33-2025, nội dung địa hình sẽ khởi tranh ngày 10-12 còn nội dung đường trường bắt đầu ngày 14-12.

Chủ nhà Thái Lan đã công bố lộ trình thi đấu dành cho đua đường trường. Theo đó, đối với nội dung nữ, tổng cự ly là 134,8km. Cấu trúc đường đua đan xen đường bằng và đồi, có đoạn leo dốc dài trước khi vào khu vực tốc độ cao. Nội dung nam có tổng cự ly là 161,2km. Đường đua dài, nhiều đoạn leo dốc và những km cuối có độ dốc tăng dần. Đối với tính giờ cá nhân nữ, lộ trình thi đấu dài 29,8km còn tính giờ cá nhân nam có lộ trình dài 41km. Trong nội dung đồng đội tính giờ, các cua-rơ nam sẽ thi đấu lộ trình dài 48,5km. Với nội dung Criterium, dành cho nữ có chiều dài là 1,9km/vòng được thi đấu trong khuôn viên công viên lớn, nhiều khúc cua vuông.

Ở nội dung xe đạp địa hình, các lộ trình thi đấu cũng được công bố. Với nội dung MTB XCE dành cho nam, cự ly là 370m/vòng còn nội dung đổ đèo nữ có cự ly 1,09 km với nhiều góc cua gấp.

Các đội tuyển xe đạp đã được biết lộ trình thi đấu tại SEA Games 33-2025. Ảnh: TCA

Môn xe đạp của SEA Games 33-2025 có 17 nội dung được tổ chức. Trong đó, xe đạp đường trường có 7 nội dung (4 dành cho nam, 3 dành cho nữ), xe đạp lòng chảo có 5 nội dung (4 nam, 1 nữ), xe đạp địa hình có 3 nội dung (2 nam, 1 nữ), xe đạp BMX có 2 nội dung nam.

MINH CHIẾN