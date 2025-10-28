Xe đạp Việt Nam chọn 3 cua-rơ tham dự nội dung địa hình tại SEA Games 33

Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp Việt Nam đã chọn 3 cua-rơ chính thức thi đấu xe đạp địa hình tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

Đội tuyển xe đạp địa hình Việt Nam từng tham dự giải vô địch châu Á 2025 vào tháng 4 năm nay. Ảnh: VCF

3 cua-rơ có suất tới Thái Lan tranh tài SEA Games 33-2025 ở môn xe đạp địa hình là Bùi Văn Nhất, Chảo Ông Lủ Phim và Nguyễn Thị Huyền Trang.

Năm nay, các cua-rơ từng tranh tài giải vô địch địa hình châu Á 2025 vào tháng 4. Khi đó trong nội dung băng đồng loại dần, Nguyễn Thị Huyền Trang có hạng 11 nữ, Chảo Ông Lủ Phim đứng hạng 20 nam còn Bùi Văn Nhất đứng hạng 26 nam. Ở nội dung băng đồng Olympic, Nguyễn Thị Huyền Trang có hạng 12 còn Chảo Ông Lủ Phim có hạng 22 trẻ nam, Bùi Văn Nhất đứng hạng 22 nam vô địch.

Môn xe đạp địa hình tại SEA Games 33-2025 chỉ có 3 nội dung thi đấu gồm băng đồng, đổ đèo nam và đổ đèo nữ. Vì vậy, ban huấn luyện đội tuyển xe đạp Việt Nam chỉ lựa chọn 3 cua-rơ thi đấu địa hình tại Đại hội lần này.

Cách đây 2 năm tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, môn xe đạp địa hình thi đấu 5 nội dung. Đội tuyển xe đạp Việt Nam đã góp mặt các nội dung nam, nữ nhưng không giành được huy chương. Ở thành phần từng thi đấu SEA Games 32-2023 môn xe đạp địa hình, cua-rơ Bùi Văn Nhất cũng góp mặt.

Năm nay, xe đạp địa hình Việt Nam hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất về chuyên môn. Hiện tại, ban huấn luyện đội tuyển xe đạp Việt Nam vẫn đang chờ chủ nhà Thái Lan công bố lộ trình thi đấu.

MINH CHIẾN