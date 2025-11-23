Max Verstappen thắng Las Vegas Grand Prix trong khi bộ đôi McLaren bị loại

Max Verstappen của Red Bull chiến thắng tại Las Vegas Grand Prix, chặng đua có nhiều biến cố khi chứng kiến bộ đôi của McLaren là Lando Norris và Oscar Piastri đồng loạt bị loại dù đã về đích ở vị trí thứ 2 và thứ 4 do vi phạm các quy định kỹ thuật về gầm xe quá thấp...

Vestappen giành chiến thắng ở Las Vegas Grand Prix

Norris là người giành pole của chặng đua diễn ra tại Las Vegas Strip Circuit ở Paradise. Tuy vậy sai lầm cá nhân khi “đề pa” khiến anh đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay Verstappen của Đội đua Red Bull. Tay đua Hà Lan sau đó đã giành chiến thắng chặng thứ 6 với thành tích 1 giờ 21 phút 08 giây 429.

“Chiếc xe hoạt động khá tốt, đúng như là tôi mong đợi", Verstappen nói sau khi được Norris và Russell đưa lên bục vinh quang trên chiếc Cadillac mui trần có màu hồng LEGO do nam diễn viên Terry Crews cầm lái, trong lúc pháo hoa đã thắp sáng trên bầu trời của Strip, “Cuối cùng thì, khoảng cách khá ổn”.

Với Max, mọi chuyện đều ổn, thậm chí là còn “ổn hơn” sau chiến thắng chặng thứ 69 trong sự nghiệp. Nhưng với cả 2 tay đua McLaren, mọi thứ xấu đi rất nhanh chóng. Norris dù đã bước lên bục nhận giải và cùng khui champagne, nhưng cuối cùng nhận tin cả anh lẫn Piastri bị loại không được tính điểm.

Sau lễ trao giải, Ban giám sát của FIA đã triệu tập cả 2 tay đua McLaren đến giải trình sau khi phát hiện gầm xe đua của họ thấp hơn mức độ cho phép. Diễn biến này khiến tay đua Anh và Úc bị loại khỏi Las Vegas Grand Prix, họ sẽ không nhận được điểm số nào. Thứ hạng của họ do các tay đua xếp sau chiếm lấy.

Theo luật kỹ thuật của FIA, gầm xe phải có độ dày ban đầu là 10mm. Và trong suốt cuộc đua, độ mòn tối đa cho phép chỉ là 1mm. Nghĩa là, độ dày tối thiểu được chấp nhận sau cuộc đua là 9mm. Nếu sàn xe bị mòn xuống dưới 9mm, điều đó có nghĩa là chiếc xe đã chạy quá sát mặt đường hơn mức cho phép.

Việc chạy sát mặt đường sẽ giúp xe đua tạo ra lực nén xuống lớn hơn, mang lại lợi thế khí động học đáng kể, giúp đi nhanh hơn, nhưng lại vi phạm quy định kỹ thuật về độ cao tối thiểu. Theo báo cáo, gầm của cả 2 chiếc xe McLaren của Norris và Piastri đều được đo và cho kết quả dưới 9mm...

Trong các tiền lệ gần đây của F1 (các trường hợp tương tự tại chặng Chinese Grand Prix 2025 và US Grand Prix 2023), việc vi phạm quy định về thấp của gầm xe đều dẫn đến hình phạt tước quyền thi đấu và bị loại (Disqualification - DSQ) khỏi chặng đua đó. Đó là lý do cả Norris lẫn Piastri đều xếp cuối.

Như vậy, George Russell (Anh, Mercedes) đã được đôn lên vị trí thứ 2 và nhận thưởng 18 điểm. Trong khi Kim Antonenlli (Ý, Mercedes) vẫn xếp thứ 3 và có 15 điểm, thì Charles Leclerc (của Monaco, Ferrari) được đôn lên vị trí thứ 4 và nhận 12 điểm. Đây là một biến cố rất có lợi với Verstappen và Red Bull.

Hiện tại, trên BXH các tay đua, tuy Norris (390 điểm) và Piastri (366 điểm) của McLaren vẫn chiếm 2 vị trí nhất và nhì, Verstappen đã vươn lên mãnh liệt. Tay đua Hà Lan đang có cùng điểm số với Piastri, hiện chỉ còn thua tay đua người Anh đúng 24 điểm. F1 mùa này vẫn còn 2 chặng đua, điều gì cũng có khả năng.

Đ.Hg.