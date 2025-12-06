Cua-rơ Nguyễn Thị Thật bắt đầu chinh phục SEA Games 33

Nguyễn Thị Thật và đồng đội sang Thái Lan sẵn sàng làm quen lộ trình thi đấu trước tranh tài SEA Games 33-2025. Ảnh: VCF

Nguyễn Thị Thật và đội xe đạp đường trường nữ Việt Nam lên đường đến Thái Lan vào sáng hôm nay 6-12. Môn xe đạp đường trường nữ sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 14-12. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thật và đồng đội được sang Thái Lan sớm để nắm bắt lộ trình thi đấu cũng như làm quen thời tiết để đạt phong độ tốt nhất. “Việc cử các cua-rơ nữ Việt Nam sang Thái Lan sớm trước ngày thi đấu sẽ giúp ban huấn luyện chuẩn bị kỹ lưỡng thêm về chuyên môn và biết được lộ trình thi đấu cụ thể”, phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ trao đổi.

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật được đặt mục tiêu thi đấu để bảo vệ tấm HCV đang giữ trên đường đua ở SEA Games 33-2025. Nhìn lại lịch sử các kỳ SEA Games từ trước tới nay, xe đạp Việt Nam vẫn ghi nhận Nguyễn Thị Thật là VĐV nữ có thành tích tốt nhất. Nữ cua-rơ người An Giang đã giành HCV liên tiếp từ SEA Games 28-2015 tới trước khi SEA Games 33-2025 diễn ra.

Năm 2015 tại Singapore, ở tuổi 22, Nguyễn Thị Thật lần đầu tiên giành HCV ở đấu trường Đại hội thể thao Đông Nam Á. Nối tiếp các thành công đó, cô tiếp tục có HCV tại SEA Games 29-2017, SEA Games 30-2019, SEA Games 31-2021 và SEA Games 32-2023. Trên đường đua tại Campuchia ở SEA Games 32-2023, Nguyễn Thị Thật là cua-rơ duy nhất giành HCV cho đội tuyển xe đạp Việt Nam.

Vì vậy, nhiệm vụ của cô ở kỳ thi đấu lần này trên đất Thái Lan khá quan trọng khi hướng tới tiếp tục đạt kết quả cao nhất. Nếu thành công, Nguyễn Thị Thật sẽ có thành tích ít ai sánh được là giành ngôi vô địch SEA Games trong 6 kỳ liên tiếp.

Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam cho biết sau quá trình tập huấn trong nước, hiện tại tinh thần toàn đội thoải mái để bước vào thời điểm làm quen quan trọng tại Thái Lan.

Chủ nhà Thái Lan đã công bố lộ trình nội dung xe đạp đường trường SEA Games 33-2025. Vì vậy, ngay khi có mặt ở Thái Lan, Nguyễn Thị Thật và các đồng đội sẽ tận dụng tối đa những ngày tập luyện để quen thuộc địa hình trước khi thi đấu chính thức. “Đây sẽ là giai đoạn để HLV và VĐV điều chỉnh chiến thuật phù hợp trước lộ trình thực tế được nắm bắt”, ông Nguyễn Ngọc Vũ nói thêm.

Nguyễn Thị Thật đặt mục tiêu bảo vệ thành tích tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Xe đạp đường trường nữ SEA Games 33-2025 chỉ tổ chức tranh tài 3 nội dung gồm criterium, tính giờ cá nhân, xuất phát đồng hàng. Nguyễn Thị Thật có những kinh nghiệm quý giá được tích lũy để đạt thành công qua nhiều giải đấu trong nước và quốc tế để khẳng định tên tuổi của mình. Với đường đua ở Thái Lan, Nguyễn Thị Thật từng lên ngôi vô địch châu Á tại đây, từ đó giành được tấm vé chính thức tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Vì thế có thể xem Thái Lan vẫn là 1 trong những nơi mang lại nhiều kỷ niệm đẹp cho cua-rơ Nguyễn Thị Thật.

Ngoài Nguyễn Thị Thật, các cua-rơ nữ được sang Thái Lan ngày 6-12 còn có Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Thùy Dương, Lâm Thị Kim Ngân.

MINH CHIẾN