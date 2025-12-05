SEA Games 33

Đội tuyển quyền Anh Việt Nam nêu mục tiêu giành 2 HCV tại SEA Games 33

Đội tuyển boxing (quyền Anh) Việt Nam đã đặt mục tiêu giành 2 tấm HCV tại SEA Gaems 33-2025, trong đó bảo vệ những kết quả từng có ở kỳ Đại hội trước đó.

Võ sĩ Bùi Phước Tùng (giữa) đặt mục tiêu bảo vệ HCV tại SEA Games 33-2025 như từng đạt được ở SEA Games 32-2023. Ảnh: ĐOÀN TTVN
Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, đội tuyển boxing Việt Nam đã giành 6 huy chương (2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ). Các tấm HCV của đội tuyển boxing Việt Nam lúc đó thuộc về Hà Thị Linh (63kg nữ), Bùi Phước Tùng (71kg nam).

Tại SEA Games 33-2025, 2 võ sĩ này tiếp tục được trao cơ hội tới Thái Lan thi đấu và nhận chỉ tiêu phấn đấu bảo vệ ngôi vô địch đang giữ. Về cơ bản, đội tuyển boxing Việt Nam phấn đấu giành 2 HCV tại Thái Lan năm nay.

Ban huấn luyện đội tuyển quyền Anh Việt Nam đã xác định đội hình chính thức tham dự SEA Games 33-2025 gồm võ sĩ Võ Thị Kim Ánh, Ngô Ngọc Linh Chi, Hà Thị Linh, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Nguyễn Huyền Trân, Hoàng Ngọc Mai (nữ), Nguyễn Linh Phụng, Bùi Phước Tùng, Trần Quang Lộc, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Đức Ngọc (nam).

Theo quy định, mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 1 võ sĩ tại 1 nội dung trong chương trình thi đấu. Từng đội tuyển được góp mặt tối đa 13 nội dung (7 nam, 6 nữ) tại môn boxing ở kỳ SEA Games năm nay. Các hạng cân được đưa vào thi đấu chính thức gồm 48kg, 50kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63kg, 66kg, 70kg (nữ) và 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 63,5kg, 69kg, 75kg, 80kg (nam).

Để chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 33-2025, các võ sĩ boxing Việt Nam đã được tập huấn theo các chương trình ở nước ngoài. Hiện tại, toàn bộ tuyển thủ đang có mặt ở trong nước để sẵn sàng lên đường thi đấu.

Trong ngày 5-12, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đã công bố khoản thưởng “nóng” là 2.000 USD (tương đương hơn 26 triệu đồng) dành cho mỗi tấm HCV. Nếu tuyển thủ đạt được HCB, mức thưởng “nóng” sẽ trao là 300 USD (hơn 7 triệu đồng) và mỗi HCĐ sẽ được thưởng 5 triệu đồng.

Dự kiến ngày 8-12, võ sĩ đội tuyển boxing Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. Môn này sẽ diễn ra từ ngày 10 tới 17-12.

Đồng hành với các mức thưởng của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam, nguyên Tổng thư ký Liên đoàn quyền Anh Việt Nam – ông Vũ Đức Thịnh đã cho biết sẽ thưởng “nóng” 500 USD (hơn 13 triệu đồng) cho các võ sĩ giành được HCV tại SEA Games 33-2025. Cựu tuyển thủ quốc gia Trương Đình Hoàng cũng có thưởng 10 triệu đồng đối với mỗi tấm HCV tại Đại hội lần này.

