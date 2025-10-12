Đội tuyển boxing TPHCM đứng nhóm đầu giải vô địch quốc gia 2025

Giải đấu đã khép lại sau các trận chung kết quyết định và đội tuyển boxing (quyền Anh) TPHCM giành được các vị trí ở nhóm đầu.

Các VĐV tranh tài tại giải vô địch boxing quốc gia 2025. Ảnh: HÀ PHẠM HỒNG LONG

Giải đã khép lại tối ngày 11-10. Năm nay, đội tuyển boxing TPHCM tham gia tranh tài gồm các đội TPHCM, TPHCM 2 và TPHCM 3. Về kết quả toàn đoàn hệ vô địch nam, đội tuyển boxing TPHCM đứng hạng nhì với thành tích 1 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ trong khi đội TPHCM 2 đứng hạng 10 (1 HCB, 3 HCĐ) còn TPHCM 3 đứng hạng 13 (1 HCB)

Đối với kết quả toàn đoàn hệ vô địch nữ, đội TPHCM 2 đứng hạng 3 (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ). Đội TPHCM 3 xếp hạng 5 (1 HCV, 1 HCĐ) còn đội TPHCM có vị trí hạng 9 (1 HCB, 2 HCĐ).

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dẫn đầu về thành tích. Ảnh: NGUYỄN NHƯ

Ở kết quả dành cho nhóm tuổi 17-18 trong nội dung nam, đội tuyển boxing TPHCM đã xếp vị trí số 1 với thành tích 4 HCV, 1 HCĐ. Trong nội dung nữ của nhóm tuổi này, đội tuyển boxing TPHCM đứng hạng 10 (HCB, 1 HCĐ).

Các tấm HCV của đội tuyển boxing TPHCM có được từ thành tích thi đấu của Nguyễn Chí Đức, Võ Minh Tiến, Nguyễn Minh Trung, Lý Trường Kiệt, Nguyễn Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Minh Cường…

“Năm nay, các VĐV có chuyên môn tốt của boxing Việt Nam đều tham gia thi đấu. Giải vô địch quốc gia có ý nghĩa quan trọng về thành tích. Tuy nhiên, đây cũng là cuộc kiểm tra để từng đơn vị chuẩn bị lực lượng hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc vào năm 2026”, phụ trách bộ môn boxing (Cục TDTT Việt Nam) – ông Đàm Công Điền trao đổi.

Ngoài thành tích của đội TPHCM, bảng tổng sắp huy chương ghi nhận ngôi nhất toàn đoàn nữ lứa tuổi 17-18 thuộc về đội Hà Nội (3 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ). Nhất toàn đoàn nữ hệ vô địch là Hà Nội (7 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ). Nhất toàn đoàn nam hệ vô địch là Quân đội (8 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ).

MINH CHIẾN