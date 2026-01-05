Anthony Edwards đi vào lịch sử NBA, LeBron James vượt mặt Chris Paul

Anthony Edwards của Timberwolves vừa lập ra Kỷ lục bóng rổ chưa từng có trong tiền lệ - tại đấu trường của NBA, thậm chí là cả với “Vua bắn bóng... 3 điểm” Steph Curry! Anh đã trở thành Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu đạt 1.200 cú ném 3 điểm thành công trước 25 tuổi.

Edwards và cú bắn bóng 3 điểm đi vào lịch sử

Hầu hết mọi Kỷ lục ném bóng ghi 3 điểm ở trong lịch sử của NBA đều thuộc về Huyền thoại của Golden State Warriors, hay còn được vinh dự gọi là “Vua bắn bóng 3 điểm” Stephen Curry.

Nhưng Kỷ lục này thì hoàn toàn khác hẳn. Kỷ lục này chỉ thuộc về mỗi siêu sao năm nay mới 24 tuổi của Minnesota Timberwolves, hậu vệ ghi điểm sinh năm 2001 - Anthony Edwards.

Trưa hôm nay thứ Hai 5-1-2026 (tối Chủ nhật theo giờ Mỹ), trong khi là hầu hết mọi người vẫn còn đang tập trung vào NFL, thì Edwards đã lập nên một kỷ lục nhỏ trong lịch sử NBA.

Anh ghi được 35 điểm, góp công lớn giúp Timberwolves đánh bại Washington Wizards ngay tại sân của đối phương Capital One Arena với điểm số: 141-115. Trong đó anh ghi 6 cú 3 điểm.

Với kết quả này, thành tích cập nhật mới nhất của Edwards hiện đang có 1.200 cú “bắn bóng 3 điểm”, dù anh sẽ chỉ tròn 25 tuổi vào tháng 8. Và ngay cả Curry cũng không thể làm được...

Cầu thủ có biệt danh Người Kiến gia nhập giải đấu sau một năm học đại học, điều này giúp anh có lợi thế nhiều năm hơn so với Curry về thống kê này. Tuy vậy, có thể anh sẽ tăng tỷ lệ ném 3 điểm của mình khi sự nghiệp tiếp diễn, theo đuổi Curry, hoặc cũng có thể là không.

Trong biến cố đáng chú ý khác, Luka Doncic hợp cùng LeBron James đã tạo ra màn trình diễn ngược dòng đầy ấn tượng, giúp cho Los Angeles Lakers thắng Memphis Grizzles 120-114!

Trong đó, Doncic ghi được 26 điểm, James “hùn vốn thêm cho chiến thắng với các chỉ số 26 điểm và cả 10 kiến tạo, hỗ trợ LA Lakers vượt qua khoảng cách 16 điểm để thắng chung cuộc.

Cũng nhờ vậy, Huyền thoại ghi điểm của NBA đã đạt thêm một cột mốc lịch sử mới: Vượt mặt của Chris Paul trên Bảng xếp hạng Các cầu thủ kiến tạo của mọi thời đại của giải Bắc Mỹ.

Anh hiện đang có 13.786 đường kiến tạo cho đồng đội ghi điểm xuyên suốt sự nghiệp đấu. Paul từng xếp thứ nhì với 13.785 kiến tạo. Người xếp đấu vẫn là John Stockton: 17.645.

Ngoài ra, James vẫn là Vua ghi điểm của mọi thời đại với 42.527 điểm (chỉ tính trong các trận đấu của vòng bảng) cộng thêm 8.289 điểm (tính riêng ở các loạt trận đấu vòng play-off).

Đ.Hg.