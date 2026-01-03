Úp rổ quyết định ở những giây cuối, Giannis Antetokounmpo giúp Milwaukee Bucks chiến thắng

Giannis Antetokounmpo thực hiện pha úp rổ ấn định chiến thắng khi trận đấu chỉ còn có 4,7 giây, giúp Milwaukee Bucks giành chiến thắng với điểm số kịch tính 122-121 trước Charlotte Hornets và ghi dấu ấn vào lịch sử NBA.

Antetokounmpo đi vào lịch sử NBA

Bucks đã bị dẫn trước tới 16 điểm ngay ở trên sân nhà Fiserv Forum trước sự chứng kiến của 17.673 khán giả, nhưng Antetokounmpo đã ghi 12 trong số 30 điểm của mình ở hiệp 4 giúp Bucks giành chiến thắng trong một trận đấu kịch tính với 5 lần đổi đội dẫn trước trong 45,7 giây cuối cùng.

Cầu thủ hai lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất NBA (MVP) cũng có thêm 10 rebound (tranh bóng bật bảng thành công) và thực hiện 5 đường kiến ​​tạo cho các đồng đội ghi điểm, qua đó tạo ra sự khác biệt lớn lao ảnh hưởng đến kết quả thành - bại chung cuộc của trận trưa hôm nay.

Đây là trận đấu thứ 158 của Antetokounmpo trong vòng đấu bảng - với ít nhất 30 điểm ghi được, cộng thêm cả 10 rebound và 5 kiến ​​tạo, để vượt qua Kareem Abdul-Jabbar và Oscar Robertson rồi trở thành người có thành tích tốt nhất ở trong lịch sử NBA suốt từ trước cho đến hiện tại...

“Đây vốn là thành tích rất đáng kinh ngạc!”, Antetokounmpo hào hứng, “Tôi không muốn đến đây chỉ để làm công việc của mình - rồi quay trở về nhà. Tôi chỉ muốn tiếp tục phát triển, tiếp tục học hỏi”.

Bucks, với mùa giải đầy rẫy biến động bao gồm cả việc Antetokounmpo vắng mặt 8 trận vì chấn thương vào tháng 12, cải thiện thành tích lên 15-20. “Chúng tôi chưa đạt được mục tiêu, nhưng chúng tôi đang đúng hướng”, Giannis nói sau chiến thắng thứ 3/4 trận gần đây.

Ở trong một kết quả đáng chú ý khác cũng của NBA 2025-2026, Đương kim vô địch Oklahoma City Thunder đã giành chiến thắng áp đảo với điểm số 131-94 trước Golden State Warriors thiếu vắng bộ 3 ngôi sao đầy giá trị là: Stephen Curry, Draymond Green và Jimmy Butler nên đã chơi kém.

Đương kim MVP Shai Gilgeous-Alexander ghi được 30 điểm và Chet Holmgren đóng góp thêm 15 điểm, 15 rebound cùng với 4 cú chắn bóng thành công cho OKC, giúp đội nhà trở thành đội đầu tiên trong mùa giải đạt được 30 trận thắng. Và thành tích của Thunder hiện đang là 30-5.

Tại Cleveland, Donovan Mitchell ghi 33 điểm, Darius Garland đóng góp thêm 18 điểm giúp cho Cleveland Cavaliers giành chiến thắng sát sao trước Denver Nuggets đang gặp nhiều khó khăn do các chấn thương với điểm số 113-108. Cleveland ghi nhiều điểm hơn Denver trong hiệp cuối là: 25-11.

“Tôi cảm thấy trong 3 hiệp đầu, chúng tôi thực sự không thể hiện được phong độ của mình”, Mitchell nói sau chiến thắng thứ 3 liên tiếp, đồng thời cho biết thêm chìa khóa duy trì chuỗi chiến thắng là “thể hiện được khả năng phòng ngự vốn có - biết mình có thể làm được, mọi thứ khác sẽ tự khắc ổn thỏa”

Đ.Hg.