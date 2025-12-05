LeBron James chấm dứt chuỗi trận ghi điểm 2 chữ số, LA Lakers vẫn thắng

Tiền đạo người Nhật Bản - Rui Hachimura - thực hiện “cú bắn bóng" 3 điểm quyết định giúp Los Angeles Lakers đánh bại Toronto Raptors với điểm số nghẹt thở 123-120 trong trận đấu diễn ra vào sáng nay. Trong đó, LeBron James chấm dứt chuỗi trận ghi điểm 2 chữ số!

Chuỗi trận ghi điểm ấn tượng từ 2007 của James đã kết thúc

Với việc tay ghi điểm hàng đầu của NBA nói chung và LA Lakers nói riêng là Luka Doncic vắng mặt vì lý do cá nhân, Austin Reaves đã ghi được cú đúp với 44 điểm và 10 pha kiến ​​tạo cho Lakers trong trận đấu giữa 2 đội nhì bảng miền Đông và miền Tây.

Trong trận đấu này, Huyền thoại James “chỉ” ghi được 8 điểm, và thực hiện 11 pha bóng kiến tạo cho các đồng đội ghi điểm, bao gồm cả tình huống chuyền bóng then chốt từ đầu vạch 3 điểm - cho Hachimura ở vị trí góc sân để anh này tung cú bắn bóng quyết định...

“Thật là điên rồ!", tiền đạo 27 tuổi người Nhật Bản đã chơi bóng ở Giải bóng rổ nhà nghề Bắc Mỹ từ năm 2019 cho đến nay hạnh phúc chia sẻ, “Tôi chưa bao giờ có được tình huống ghi điểm quyết định chiến thắng nào trước đây. Quả là quá tuyệt vời!”.

Kết quả này chứng kiến, chuỗi 1.297 trận đấu ghi được từ 10 điểm trở lên - của James (chuỗi trận đấu ấn tượng “vô tiền khoáng hậu” vốn đã bắt nguồn suốt từ tháng 1-2007 cho đến tận những ngày cuối năm 2025 kết thúc). Chẳng sao cả vì có bắt đầu - sẽ có kết thúc.

Thậm chí, Cầu thủ ghi điểm mọi thời đại ở trong lịch sử đầy màu sắc của NBA cũng lên tiếng cho biết anh không ngần ngại chuyền bóng cho Hachimura ở pha bóng cuối cùng, khi đường lên rổ của anh bị chặn lại và Reaves cũng chịu áp lực cùng thời điểm.

“Chỉ cần chơi đúng cách!", James, người đang ở mùa giải thứ 23 chưa từng có, người chấp nhận “hy sinh kỷ lục cá nhân - vì chiến thắng của cả tập thể” cho biết, “Và luôn luôn thực hiện đúng pha bóng phải chơi. Đó là cách tôi được dạy về trò chơi bóng rổ”.

James đã gặp khó khăn với những cú ném bóng của mình trong phần lớn thời gian của trận đấu, anh chỉ thực hiện thành công 4 trong số 17 nỗ lực ném bóng cùng bỏ lỡ cả 5 pha “bắn bóng 3 điểm”. Đôi khi, cần kiến tạo khi cảm giác ghi điểm không tốt!

“LeBron hoàn toàn nhận thức được số điểm mình có vào thời điểm đó”, HLV JJ Redick của Lakers cho biết, đồng thời nói thêm ông không ngạc nhiên khi thấy James “có một pha bóng đúng đắn”: “Cậu ấy làm điều đó - như thể cậu ấy đã làm rất nhiều lần”.

“Các vị thần bóng rổ, nếu bạn làm đúng cách, họ sẽ tưởng thưởng cho bạn”, vị HLV 44 tuổi từng là cầu thủ cùng thời với James nói với sắc thái huyền hoặc tâm linh.

Đ.Hg.