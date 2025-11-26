C.J. McCollum ghi 46 điểm, giúp Washington Wizards chấm dứt chuỗi 14 trận thua liên tiếp

C.J. McCollum vừa có màn trình diễn ghi được 46 điểm ngoạn mục (cao nhất mùa giải tính cho đến thời điểm này) để giúp Washington Wizards đánh bại Atlanta Hawks 132-113 trong một trận đấu thuộc khuôn khổ NBA Cup; qua đó, đội bóng của anh chấm dứt chuỗi 14 trận thua liên tiếp...

McCollum ghi điểm số kỷ lục trong một trận đấu NBA mùa này

Kết quả này giúp đội bóng đến từ Thủ đô của nước Mỹ tạm đạt thành tích là 2 trận thắng và... 15 trận thua trong giai đoạn khởi đầu mùa giải năm nay. Đây cũng là chiến thắng ở trên sân nhà đầu tiên trong mùa giải và chiến thắng đầu tiên tại NBA Cup 2025 của Washinton - giúp họ duy trì cơ hội tranh suất vòng play-off.

“Chúng tôi đã làm tốt công việc của mình”, hậu vệ dẫn bóng sinh ra năm 1991 cho biết, “Chúng tôi đã để thua một số trận đấu với điểm số sát sao trong suốt mùa giải và chúng tôi đã tự làm bản thân mình phải thất vọng, cả về mặt trình diễn lẫn kết quả thất bại”.

“Nhưng tôi nghĩ rằng là, ở trong trận đấu tối nay chúng tôi đã có một khởi đầu tốt trong hiệp đấu thứ 3, chúng tôi chống đỡ được những pha chạy chỗ của họ và đã làm đủ tốt để rồi giành được chiến thắng chung cuộc”, McCollum chia sẻ.

McCollum đã thực hiện thành công 17/25 cú ném trên sân (không tính đến các tình huống ném phạt 1 điểm), trong đó có 10 “cú bắn bóng 3 điểm thành công” sau tổng cộng 13 nỗ lực - giúp anh san bằng kỷ lục ném 3 điểm chỉ trong 1 trận của Wizards với Trevor Ariza, chỉ kém kỷ lục ném 3 điểm trong 1 trận của anh đúng 1 cú ném.

“Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho việc này. Tôi hy sinh rất nhiều thời gian xa gia đình để đến phòng tập thể dục vào buổi tối”, McCollum nói, “Những kết quả đến từ việc luyện tập chăm chỉ trong bóng tối, rất nhiều đêm thức trắng để cố gắng tìm ra cách làm chủ kỹ năng và duy trì sự ổn định hơn trong những cú bật nhảy”.

Ngoài McCollum, trung phong người Pháp Alex Sarr ghi thêm 27 điểm và có cả 11 rebound, còn Corey Kispert ghi 19 điểm cho “ngân quỹ chiến thắng” của đội bóng chủ sân Capital One Arena (có sức chứa hơn 20 ngàn người nhưng trống đến 5 ngàn chỗ ngồi).

Vòng bảng NBA Cup 2025 sẽ kết thúc với các trận đấu vào thứ Tư và thứ Sáu tuần này (theo giờ Mỹ), với Toronto Raptors giành được suất đầu tiên - trong 8 suất lọt vào vòng đấu play-off khi giành ngôi nhất bảng A Khu vực miền Đông (thắng cả 3 trận).

Ba đội xếp đấu các bảng đấu (với 6 bảng đấu chia đều 2 Khu vực cả thảy) và 1 đội hưởng suất wildcard từ mỗi Khu vực (đội xếp hạng nhì có thành tích tốt nhất đến từ 3 bảng đấu) sẽ vào vòng loại trực tiếp, dựa trên hiệu số về điểm số.

Tại Khu vực miền Tây, Los Angeles Lakers của Luka Doncic và LeBron James cũng sớm giành suất vào vòng play-off với 3 trận toàn thắng. Chiến thắng mới nhất có điểm số 135-118 trước đội bóng cùng thành phố LA Clippers, khi Doncic ghi được 43 điểm!

Đ.Hg.