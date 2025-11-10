Oklahoma City Thunder ngược dòng thắng Memphis Grizzlies 114-110

Dù có lúc bị dẫn đến 19 điểm trước giờ nghỉ giải lao, Nhà Đương kim vô địch Oklahoma City Thunder vẫn ngược dòng đầy thành công, đánh bại Memphis Grizzlies 114-110, nâng cao thành tích đầu mùa giải NBA 2025-2026 lên thành 10-1. Đây là thành tích tốt nhất NBA hiện tại...

OKC đã thắng 10/11 trận đầu mùa giải năm mới của NBA

Đương kim MVP - Shai Gilgeous-Alexander, đã ghi được 13 điểm trong tổng số 35 điểm trong hiệp 3, để giúp Thunder vươn lên dẫn trước và tiếp tục áp đảo Grizzlies, đội bóng mà họ đã đánh bại ngay ở vòng play-off đầu tiên mùa giải trước.

Ngoài ra, Gilgeous-Alexander còn cống hiến thêm 7 cú rebound, và thực hiện 6 pha kiến ​​tạo cho các đồng đội ghi điểm, cộng thêm 2 lần cướp bóng, trong khi Chet Holmgren và cả Ajay Mitchell mỗi người ghi được 21 điểm cho OKC.

“Chúng tôi biết rằng tại NBA này, luôn có rất nhiều biến số được đặt ra cho bạn mỗi đêm”, Gilgeous-Alexander cho biết, “Đơn giản thì, bạn chỉ cần tìm ra được nhiệm vụ thực thi riêng cho đêm thi hôm đấu đó và cứ thế hoàn thành nó”.

“Chúng tôi đã làm được điều như vậy nhiều lần trong suốt vài năm vừa qua. Chúng tôi cũng đã xây dựng được sức mạnh đó khá tốt và nó đã luôn được thể hiện đúng lúc”, Gilgeous-Alexander chia sẻ sau màn trình diễn hay ho khác.

Jaren Jackson Jr. là người dẫn đầu danh sách ghi điểm của đội Grizzlies với 17 điểm, 7 rebound. Ja Morant đóng góp thêm 11 điểm, có 3 rebounds và 8 kiến ​​tạo. Grizzlies đã có lợi thế dẫn 7 điểm: 33-25 ngay sau hiệp 1. Họ tiếp tục dẫn 3 điểm nữa khi hiệp 2 khép lại, tổng cách biệt là 10 điểm (có thời điểm lên thành 19 điểm).

Nhưng mà Thunder đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ, và ghi điểm vượt trội Grizzlies 34-18 ở trong hiệp đấu thứ 3 để vươn lên dẫn trước 85-80, trước khi bước vào hiệp đấu cuối cùng. Grizzlies gỡ hòa 2 lần riêng trong hiệp 4, nhưng Mitchell có một cú ném cận rổ, giúp OKC vươn lên dẫn trước - khi trận đấu chỉ còn 8 giây 05.

Để rồi, Gilgeous-Alexander tiếp tục tỏa sáng khi có đến 2 cú ném bóng 3 điểm và một tình huống ghi liền 3 điểm (một cú ghi 2 điểm và một pha ném phạt ghi 1 điểm), qua đó đã tạo ra chuỗi bùng nổ 9 điểm giúp Thunder bứt phá.

“Một số cú ném của tôi đã không chính xác ở trong suốt cả đêm thi đấu. Nhưng điều đó không khiến tôi nản lòng. Tôi cứ thế tiếp tục kiên trì. Cuối cùng, tôi đã ném trúng vài quả bóng ghi điểm vừa kịp lúc để đội bóng giành lấy chiến thắng”.

Trong một kết quả rất đáng chú ý khác, Houston Rockets, được dẫn dắt với 31 điểm của Huyền thoại lão luyện Kevin Durant (từng 2 lần vô địch NBA) cũng lội dòng nước ngược để đánh bại Milwaukee Bucks với điểm số kịch tính 122-115.

“Chúng tôi đã vượt qua cơn bão. Đó là một cái kết thật sự rất - rất là tuyệt vời đối với chúng tôi”, Durant chia sẻ khi anh và các đồng đội gồng mình vượt qua Bucks với việc Ngôi sao người Hy Lạp Giannis Antetokounmpo ghi được đến 37 điểm.

Đ.Hg.