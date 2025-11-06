Luka Doncic giúp Los Angeles Lakers giành trận thắng thứ 5 liên tiếp

Doncic với 35 điểm và 13 kiến ​​tạo, suýt nữa đạt cú triple-double, để giúp Los Angeles Lakers ngược dòng đánh bại San Antonio Spurs với điểm số 118-116; qua đó, giành được trận thắng thứ 5 liên tiếp.

Doncic tỏa sáng khi James vẫn đang vắng mặt

Trước khi trận đấu diễn ra, rất nhiều sự chú ý tập trung vào tiền đạo ngôi sao người Pháp Victor Wembanyama của đội khách. Dễ hiểu thôi, chiều cao 2 mét 13 và thông số kỹ thuật của anh này khiến HLV JJ Redick của Lakers tin rằng, Wembanyama có thể bẻ cong nguyên tắc của các đối thủ - cả ở trong tấn công lẫn phòng ngự.

Tuy nhiên thì Lakers đã có một màn hành động đáng ngưỡng mộ khi kềm chế được Wembanyama, nhờ vào màn trình diễn của Doncic và nỗ lực của cả tập thể để đánh bại đối thủ với khoảng cách chỉ là 2 điểm mong manh ngay tại sân Crypto.com Arena. Đây là trận đấu cả 2 phạm lỗi rất nhiều, với 66 lỗi và 84 lần ném phạt...

“Đội hình của chúng tôi hiện đang rất gắn kết, chúng tôi đã có thể đoàn kết lại và không hề có chuyện bỏ cuộc một chút nào”, HLV Redick nói về chiến thắng của đội nhà, “Không hề có sự chia rẽ nào. Đó là một tập thể gắn kết”.

Doncic, người vừa quay trở lại đội hình sau khi vắng mặt trong chiến thắng hôm thứ Hai tại Portland, đã đóng góp thêm 9 rebound (thiếu 1 lần nữa là anh đã có cú triple-double), 5 lần cướp bóng và 2 lần cản phá thành công vào thông số kỹ thuật đầy ấn tượng. Anh là động lực để các đồng đội chơi cực hay ngay ở sân nhà.

Mặc dù hiệu suất ném bóng thành công chưa thực sự cao (chỉ 9 cú ném thành công trong số 27 nỗ lực), Doncic vẫn thực hiện những pha bóng rất cần thiết để mang về chiến thắng thứ 5 liên tiếp, qua đó nâng thành tích chung cuộc của LA Lakers lên thành 7-2 ngay trước chuyến làm khách 5 trận đấu liên tiếp sắp tới đây.

“Đối với cậu ấy và cả đội, từ khóa của ngày hôm nay chính là sự kiên cường!”, HLV Redick nhận xét, “Cậu ấy thể hiện điều đó sau giờ nghỉ giải lao. Vượt qua một số lỗi, và vượt qua một đêm tấn công thực sự khá khó chịu, cả bất thường đối với cậu ấy, cậu ấy đã giữ vững năng lực của mình”.

“Không có Austin Reaves, không có LeBron James, các đồng đội trông chờ vào cậu ấy để giữ vững quyết tâm và thái độ tích cực, và cậu ấy đã làm được điều đó trong suốt trận đấu. Đó là một khía cạnh cần phát triển - và tôi nghĩ cậu ấy đã làm rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay”, HLV Redick đánh giá.

Trong một kết quả rất là đáng chú ý, Deni Avdija đã ghi được 26 điểm, thêm 10 rebound và 9 kiến ​​tạo, giúp Portland Trail Blazers xóa bỏ cách biệt 22 điểm, ngược dòng giành chiến thắng quan trọng có điểm số 121-119 trước Oklahoma City Thunder. Nhà Đương kim vô địch đã trải nghiệm trận thua đầu tiên trong mùa giải năm nay.

Jrue Holiday ghi thêm 22 điểm, bao gồm cả 2 quả ném phạt quyết định giúp cho Portland vươn lên dẫn trước 121-118 khi trận đấu chỉ còn 6 giây nữa là kết thúc. Jerami Grant ghi 20 điểm khi bước ra sân đấu từ băng ghế dự bị. Họ là những hảo thủ của đội chủ nhà khiến ĐKVĐ nếm trải thất bại... số 1 sau 9 trận đấu đầu mùa.

Đ.Hg.