Thắng 7 trận đấu liên tiếp, Oklahoma City Thunder còn mạnh hơn mùa trước

Ngôi sao Shai Gilgeous-Alexander đã ghi được đến 30 điểm khi Oklahoma City Thunder đè bẹp New Orleans Pelicans 137-106 và trở thành đội bóng duy nhất vẫn còn bất bại tại NBA sau khi San Antonio Spurs và cả Chicago Bulls đều thất bại vào sáng sớm nay.

Gilgeous-Alexander tỏa sáng

Đương kim vô địch Thunder đã cân bằng thành tích khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng của hồi năm ngoái khi giành được trận thắng thứ 7 liên tiếp. Tuy vậy, khi họ không còn là “một kiểu hiện tượng”, người ta nhận định Oklahoma City năm nay còn mạnh hơn mùa trước!

Dù vắng mặt 3 cầu thủ chủ chốt Oklahoma City vẫn chơi áp đảo Pelicans. Hậu vệ Luguentz Dort phải ngồi ngoài vì bệnh, tiền đạo Chet Holmgren bỏ lỡ trận thứ 3 liên tiếp vì bị chấn thương lưng dưới, còn ngôi sao Jalen Williams chưa thể có trận ra mắt - sau phẫu thuật cổ tay ngay trước mùa giải năm nay.

Thunder đạt tỷ lệ ném bóng trúng đích là 56%, bao gồm cả 20/48 cú bắn bóng 3 điểm, giúp hàng công của họ duy trì hiệu suất cao với 33 pha kiến ​​tạo. Aaron Wiggins ghi 15 điểm, trong khi Cason Wallace và Isaiah Joe ghi thêm 13 điểm cho Oklahoma City, đội có đến 8 cầu thủ ghi được điểm số 2 con số...

HLV Mark Daigneault vẫn cảm thấy hài lòng dù là số cú ném bóng của đội đã giảm sút, ông cho biết màn trình diễn áp đảo này là phần thưởng cho sự kiên trì của Thunder trong giai đoạn đầu mùa giải, vốn không hề dễ dàng như vẻ ngoài thành tích cực kỳ bóng bẩy này.

“Tôi nghĩ, cả đội đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc bởi vì chúng tôi không thực hiện quá nhiều cú ném bóng vào đầu mùa giải, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cải thiện những yếu tố để tạo nên những cú ném bóng trúng đích”, HLV Daigneault đưa ra kiến giải của ông.

“Đối với bản thân của tôi, điều quan trọng hơn chính là sự kiên trì mà chúng tôi thể hiện qua một giai đoạn ném bóng khá khó khăn, hơn là cái cách chúng tôi chơi tối nay, ở trong điều kiện thiếu vắng nhiều nhân sự”, HLV Daigneault đánh giá cao nỗ lực của các học trò.

Thất bại của Spurs, vốn có màn khởi đầu 5-0 lần đầu tiên trong lịch sử của đội bóng, diễn ra khi họ để thua 130-118 trước Suns của Phoenix. Đội chủ nhà đã giữ chân ngôi sao người Pháp Victor Wembanyama của San Antonio khiến anh này chỉ ghi được vỏn vẹn 9 điểm

San Antonio đã có tháng đầu mùa giải chơi rất thăng hoa nhờ sự thống trị của Wembanyama. Nhưng cầu thủ 21 tuổi này phải trải qua một đêm thi đấu đáng thất vọng trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Suns, không ghi được điểm nào cho đến gần phút cuối cùng của hiệp 1.

Dù bước vào trận đấu sáng nay với trung bình hơn 30 điểm và gần 15 rebound mỗi trận kể từ khi quay trở lại sau ca phẫu thuật điều trị cục máu đông khiến mùa giải trước của anh kết thúc sớm hồi tháng 2, Wembanyama chỉ có thêm 9 rebound và 2 đường kiến tạo...

“Đơn giản chỉ là tổ chức phòng ngự đồng đội tốt mà thôi”, tiền đạo Ryan Dunn của Suns nói về nỗ lực kèm cặp Wembanyama của cả tập thể đội nhà, “Cậu ấy vốn là một cầu thủ đặc biệt, chúng tôi đã gây khó khăn cho cậu ấy, tạo cho cậu ấy những góc nhìn khác biệt”.

New York Knicks cũng đã giáng cho Bulls thất bại đầu tiên trong mùa giải với điểm số 128-116 ngay tại Madison Square Garden. Jalen Brunson ghi 31 điểm, OG Anunoby ghi thêm 21 điểm, rồi cả Karl-Anthony Towns đóng góp 20 điểm cùng 15 rebound, giúp Knicks báo thù trận thua áp đảo Bulls hôm thứ Sáu.

Hậu vệ người Úc Josh Giddey đã có cú triple-double với 23 điểm, 12 rebound và 12 kiến ​​tạo cho Chicago, đội mở màn mùa giải với thành tích 5-0 lần đầu tiên, kể từ khởi đầu 12-0 năm 1996, khi họ tiếp tục giành chức vô địch thứ 5 trong tổng số 6 chức vô địch với sự góp mặt của Huyền thoại Michael Jordan.

Đ.Hg.