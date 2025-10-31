Đương kim vô địch Oklahoma City Thunder nối dài mạch thắng sấm sét

Shai Gilgeous-Alexander tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi giúp cho Nhà đương kim vô địch Oklahoma City Thunder duy trì thành tích hoàn hảo trong giải đoạn khởi đầu mùa giải năm mới của NBA với chiến thắng 127-108 trước Washington Wizards.

Oklahoma City đã thắng 6 trận liên tiếp

Gilgeous-Alexander, Đương kim MVP của NBA mùa trước, cả ở Vòng bảng lẫn Vòng chung kết đã ghi được 31 điểm, cộng thêm 3 lần tranh bóng bật bóng bật bảng thành công - cùng 7 pha kiến ​​tạo giúp Thunder giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp. Trong hiệp thứ 4, anh được xếp ở băng ghế dự bị, nhưng Thunder đã bảo toàn kết quả.

Hai ngày sau khi lội ngược dòng nước để đánh bại Sacramento Kings 107-101, Thunder đã sớm chiếm thế chủ động, dẫn trước 59-49 trong hiệp 1 và hiệp 2, để rồi tiếp tục duy trì nhịp điệu dẫn điểm đó trong 2 hiệp cuối, thắng điểm số là 68-59.

Ngoài Gilgeous-Alexander, Isaiah Joe và Ajay Mitchell mỗi người ghi thêm 20 điểm dù ra sân từ băng ghế dự bị cho Oklahoma City, đội đã tận dụng thời cơ và ghi được đến 26 điểm từ 23 lần mất bóng của đội bóng đến từ Thủ đô nước Mỹ.

Dù lại thi đấu mà không có Chet Holmgren và Jalen Williams do chấn thương, thậm chí vẫn còn chấn động trong tháng này bởi một tin tức gây sốc: “Hậu vệ 20 tuổi Nikola Topic đang điều trị ung thư tinh hoàn”, Thunder vẫn cứ duy trì nhịp điệu.

Joe - người buộc phải bỏ lỡ 5 trận đầu tiên vì bị chấn thương đầu gối, là một cú hích năng lượng đáng hoan nghênh trên sân nhà Paycom Center của Thunder. “Cậu ấy đã bắt đầu làm việc hiệu quả ngay lập tức”, HLV Mark Daihneault cho biết.

“Trời ơi, các đồng đội của tôi, tôi phải dành hết lời khen ngợi cho họ - họ tìm thấy tôi khi tôi có khoảng trống!”, Joe chia sẻ khi trả lời phỏng vấn ngay ở trên sân, “Phần còn lại thì, tôi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình và ghi điểm số, cứ thế thôi!”.

Ở trong một diễn biến khác, những pha mất bóng đã gây nhiều khó khăn cho Golden State Warriors khi họ để thua Bucks với tỷ số 110-120 tại Milwaukee, bất chấp sự thiếu vắng của Ngôi sao Giannis Antetokounmpo - phía đội bóng chủ nhà.

Siêu sao - Stephen Curry (là “Vua bắn bóng 3 điểm” của Warriors) chỉ ghi được 27 điểm với tỉ lệ ném trúng rổ 8 trên 19 lần và cả Jonathan Kuminga bổ sung 24 điểm. Tuy nhiên, 22 lần mất bóng là quá nhiều để Golden State có thể vượt qua đối thủ.

Dù không có Antetokounmpo - Cầu thủ đã từng 2 lần giành MVP, người hiện có trung bình 36,3 điểm trong mỗi trận đấu (chỉ tính 4 trận đầu mùa), nhưng phải rút lui vào phút chót vì bị đau đầu gối trái, Ryan Rolli bất ngờ tỏa sáng với 32 điểm cho Bucks.

Trong một trận đấu có tới 16 lần... Bucks và Warrios thay phiên nhau vượt lên dẫn trước, đội bóng chủ sân Fiserv Forum mới là phía chơi thuyết phục hơn, dẫn trước 87-84 khi bước vào hiệp 4, từ đó, họ không còn bị rơi lại phía sau về mặt điểm số.

Rollins khép lại chiến thắng bằng một cú bắn bóng 3 điểm ở vị trí lùi về sau khi trận đấu chỉ còn 24,8 giây để có trận đấu đầu tiên đạt cột mốc 30 điểm trong một trận đấu suốt cả sự nghiệp. “Cảm giác tuyệt vời”, anh chia sẻ trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên sân, “Không thể tốt hơn được nữa - chúng tôi đã giành chiến thắng”

Đ.Hg.