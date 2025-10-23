Los Angeles tiếc nuối vì vắng LeBron James trong trận thua mở màn NBA mùa mới

Huấn luyện viên JJ Redick cho biết Los Angeles Lakers sẽ phải tìm cách giành chiến thắng mà không có LeBron James, nhưng ngay cả ông cũng cảm nhận sự vắng mặt của siêu sao này do chấn thương này trong trận thua mở màn mùa giải NBA trước Golden State Warriors 109-119.

Vắng LeBron, Doncic quá đơn độc

"Thật khó để quên LeBron!”, HLV Redick chia sẻ, “Thực tế là, khi bạn tập trung vào đội hình hiện tại, bạn phải làm cho cả đội hoạt động hiệu quả.

“Thành thật mà nói, đã có một khoảnh khắc trong hiệp 1 khi chúng tôi có một vài pha tấn công nhưng không thể ghi điểm trước hàng phòng ngự khu vực và tôi đã có nghĩ vào lúc đó rằng: “Sẽ thật tuyệt vời nếu có LeBron!”.

Nhưng James đã không thể vào sân. Thay vào đó, anh ngồi bên lề sân đấu, mặc vest, đeo kính và gần như không biểu lộ cảm xúc - khi vẫn đang hồi phục sau cơn đau thần kinh tọa.

Bước vào mùa giải NBA thứ 23 kỷ lục, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, cầu thủ ghi điểm hàng đầu mọi thời đại của Giải bóng rổ nhà nghề Bắc Mỹ buộc bỏ lỡ trận đấu mở màn mùa giải của đội bóng mình.

Tất nhiên là, Luka Doncic vẫn ở ngoài sân đấu. Anh này đã chơi xuất sắc với thành tích gần như tạo ra cú triple-double: Ghi 43 điểm, có 12 cú rebound và 9 đường kiến ​​tạo.

Tuy vậy, Austin Reaves ghi được 26 điểm và Deandre Ayton ghi được 10 điểm là những cầu thủ hiếm hoi khác ghi được hơn 10 điểm cho LA Lakers, rồi Los Angeles dù bị dẫn trước chỉ 1 điểm ở trong hiệp 1, đã không có câu trả lời khi Warriors mở màn hiệp 3 với điểm số 18-4.

“Xu hướng tôi chứng kiến, là chúng tôi vẫn là một đội chơi tệ hại trong hiệp đấu thứ 3”, HLV Redick lên tiếng thừa nhận, “Đó là năm ngoái, đó là giai đoạn tiền mùa giải”.

“Chúng tôi sẽ phải xem xét lại một số thứ, và bạn biết đấy, đó là vấn đề 2 chiều với các cầu thủ: Họ cần gì trong giờ nghỉ giữa hiệp để đảm bảo họ đã sẵn sàng thi đấu? Họ vẫn chưa sẵn sàng thi đấu ngay từ đầu hiệp 3”.

Với việc James dự kiến ​​sẽ phải ngồi ngoài cho đến tận tháng 11, Redick nhấn mạnh trước trận đấu rằng không chỉ Doncic mà tất cả các cầu thủ chủ chốt của Lakers đều cần phải sắc bén.

“Chúng tôi cần các cầu thủ của mình tỏa sáng - đúng với vai trò của họ”, ông nói, “Tôi không nghĩ điều đó sẽ thay đổi dù LeBron có trong đội hình hay không. Chúng tôi cần các cầu thủ của mình tỏa sáng đúng với vai trò của họ”.

Và đó không phải là những gì ông thấy vào hôm qua: “Một ví dụ điển hình của trận đấu này là chúng tôi làm đủ tốt để giành chiến thắng trong phần lớn thời gian trận đấu. Và khi chúng tôi không làm được như vậy, thì đó là do chúng tôi tự chuốc lấy”.

Về phần mình, Ngôi sao người Slovenia nhận trách nhiệm về số cú ném quá ít ỏi của người đồng đội mới Deandre Ayton khi chỉ thực hiện được có 7 nỗ lực ghi điểm, nhưng cũng nói rằng là anh này cần phải giao tiếp tốt hơn.

Nỗi lo lại đi kèm nỗi lo, Doncic sau màn trình diễn ấn tượng thì lại phải điều trị chấn thương háng vào cuối trận đấu. “Tôi có cảm thấy một chút đau, nhưng có lẽ là không sao cả”, Doncic cho biết.

Đ.Hg.