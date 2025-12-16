Nhiều VĐV chuyên nghiệp tranh tài tại giải Pickleball TPHCM năm 2025

Trong ba ngày từ 19 đến 21-12-2025, giải Pickleball TPHCM lần thứ nhất năm 2025 sẽ chính thức diễn ra. Giải đấu do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM (VTV9) phối hợp cùng Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Liên đoàn Quần vợt – Pickleball TPHCM tổ chức.

Lý Hoàng Nam cùng nhiều VĐV chuyên nghiệp sẽ góp mặt tại giải.

Giải đấu mang thông điệp "Vươn cao cùng Pickleball – Kết nối sức trẻ, lan tỏa năng lượng", hứa hẹn mang đến một sân chơi thể thao hoàn toàn mới mẻ và tràn đầy cảm hứng.

Các trận đấu của giải diễn ra tại cụm sân Banger tại số 90 đường Song Hành, phường Bình Trưng, TPHCM. Giải đấu sẽ chứng kiến những pha bóng tốc độ cao đầy kịch tính của khoảng 700 vận động viên đến từ khắp cả nước, trong đó có các VĐV chuyên nghiệp hàng đầu, doanh nghiệp, nghệ sĩ, KOLs, giới báo chí và đông đảo những người đam mê pickleball.

Giải đấu năm nay gồm 09 nội dung thi đấu đôi với mỗi đội gồm 2 vận động viên, bao gồm:

- Đôi nam Báo chí/Nghệ sĩ/KOLs

- Đôi nam nữ Báo chí/Nghệ sĩ/KOLs

- Đôi nam Doanh nghiệp

- Đôi nam Pro,

- Đôi nam nữ Pro

- Đôi hỗn hợp trình 7.5,

- Đôi hỗn hợp trình 5.5,

- Đôi nam 5.0 và

- Đôi nam nữ 5.0.

Giải đấu sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 19 đến 21-12 tại TPHCM.

Trong đó các nội dung được xếp hạng dựa trên hệ thống trình điểm Sport Connect để bảo đảm chia bảng đúng trình độ và tạo sân chơi công bằng cho cả người mới bắt đầu lẫn những tay vợt dày dạn kinh nghiệm.

Trong đó, các VĐV chuyên nghiệp có những tên tuổi hàng đầu với Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Văn Phương, Vũ Thanh Dương (Dương cao)…cùng 1 số VĐV nước ngoài với Li Zefeng, Nathan Willis hay Li Cian…. Nghệ sĩ hay KLOs có Akira Phan, Long đẹp trai, Bình Minh, cựu danh thủ Hồng Sơn, Đức Tuấn, Đạt G, Hải Băng, Nhạc sĩ Huy Tuấn, người mẫu Minh Hằng, á hậu Thanh Ngân, á hậu Ngọc Hằng, siêu mẫu Thu Hằng, ca sĩ Pha Lê, diễn viên Minh Luân…

LÊ ANH