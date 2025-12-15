Ông Vương Bích Thắng tiếp tục là Chủ tịch Hiệp hội ô tô thể thao Việt Nam

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2 (2025-2030) của Hiệp hội ô tô thể thao Việt Nam đã được tổ chức ngày 14-12 vừa qua.

Ông Vương Bích Thắng là chủ tịch Hiệp hội ô tô thể thao Việt Nam khóa 2. Ảnh: Hiệp hội ô tô thể thao VN

Hiệp hội ô tô thể thao Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2 (2025-2030), qua đó bầu ban chấp hành với 17 ủy viên.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ thứ nhất – ông Vương Bích Thắng tiếp tục nhận được sự tín nhiệm để bầu giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2. Trong quá trình công tác trước đây, ông Vương Bích Thắng từng đảm nhiệm vai trò Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Ngoài Chủ tịch, Hiệp hội cũng đã bầu Phó chủ tịch là ông Ngô Việt Dũng, ông Khuất Việt Hùng, ông Ngô Quang Vinh, ông Phan Đức.

Trong nhiệm kỳ thứ nhất, Hiệp hội đã xây dựng và ban hành các bộ luật trong năm 2023 dành cho môn Đua xe thể thao, trong đó gồm: Luật thi đấu môn đua ô tô địa hình, Luật thi đấu môn đua ô tô Gymkhana. Đã có 3 khoá tập huấn toàn quốc về công tác tổ chức và công tác điều hành một giải đua xe ô tô thể thao, qua đó cấp chứng chỉ cho gần 100 trọng tài là thành viên của các câu lạc bộ xe trên toàn quốc và hơn 40 cán bộ phụ trách thể thao của nhiều Sở VH-TT, Sở VH-TT-DL.

Ban chấp hành Hiệp hội của nhiệm kỳ 2 khẳng định sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, thành lập các Ban chuyên môn để hỗ trợ các hoạt động đua xe ô tô thể thao và thúc đẩy phong trào phát triển rộng hơn, đa dạng hơn, cũng như đặt mục tiêu cho việc tổ chức các hoạt động giao lưu đua xe ô tô thể thao với các vận động viên, các tổ chức trong khu vực.

MINH CHIẾN