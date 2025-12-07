Hội khỏe Phù đổng toàn quốc 2028 sẽ tranh tài 2 giai đoạn

Đề án tổ chức Hội khỏe Phù đổng toàn quốc năm 2028 đã chính thức được phê duyệt và ban hành với nhiều nội dung quan trọng.

Hội khỏe Phù đổng toàn quốc năm 2028 sẽ được tranh tài theo 2 giai đoạn. Ảnh: BỘ GD&ĐT

Bộ Giáo dục & Đào tạo đã chính thức phê duyệt, ban hành Đề án tổ chức Hội khỏe Phù đổng toàn quốc năm 2028 với chương trình tổ chức theo 2 giai đoạn.

Theo đó, giai đoạn thứ nhất của Hội khỏe sẽ diễn ra tại 5 cụm từ tháng 4-2028 tới tháng 6-2028. Mỗi sở Giáo dục & Đào tạo các tỉnh, thành phố là một đơn vị dự thi trong từng cụm với cụm 1 có 7 đơn vị Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn; cụm 2 có 7 đơn vị Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên; cụm 3 có 7 đơn vị Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng; cụm 4 có 6 đơn vị Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai; cụm 5 có 7 đơn vị TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Giai đoạn thứ 2 của Hội khỏe Phù đổng toàn quốc năm 2028 tổ chức tại thành phố Huế từ tháng 7-2028 tới tháng 8-2028.

Tại Đề án, các môn đưa vào tranh tài giai đoạn thứ nhất là bơi (tiểu học, trung học cơ sở), bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, cờ vua, đá cầu, đẩy gậy, điền kinh, kéo co, vovinam, võ cổ truyền, taekwondo, thể dục aerobic.

Giai đoạn 2 sẽ tiến hành tranh tài các môn bơi (trung học phổ thông), bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, đá cầu, điền kinh, vovinam, võ cổ truyền.

Đối tượng được tham dự Hội khỏe Phù đổng toàn quốc 2028 là học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên từ 18 tuổi trở xuống đang học tập tại các cơ sở giáo dụ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

MINH CHIẾN