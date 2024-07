Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X-2024 chính thức tranh tài

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X-2024 chính thức khai mạc và các VĐV bước vào thi đấu những nội dung ở Hải Phòng lần này. Ảnh: BỘ GD&ĐT

Tối 28-7 trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Bộ VH-TT-DL và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X-2024.

Tại Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X-2024, các đại biểu tham dự cùng HLV, VĐV và lực lượng làm nhiệm vụ đã dành 1 phút để tưởng niệm, tri ân công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với ngành giáo dục và toàn thể nhân dân.

Sau các nghi thức truyền thống cùng lời tuyên bố khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X-2024, ngọn đuốc của Hội khỏe đã được thắp sáng và sẽ giữ mãi trong thời gian diễn ra chương trình thi đấu.

Tại Hải Phòng lần này, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần X-2024 ghi nhận hơn 8.900 VĐV của 63 tỉnh, thành phố cả nước đăng ký tranh tài. Chương trình của Hội khỏe có 217 bộ huy chương trong 15 môn thể thao gồm bơi, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, cờ vua, đá cầu, karate, điền kinh, taekwondo, kéo cao, thể dục aerobic, vovinam và võ cổ truyền. Ba đoàn đăng ký số VĐV đông nhất góp mặt tranh tài là TPHCM (663 VĐV), Hải Phòng (chủ nhà, 587 VĐV) và Hà Nội (559 VĐV).

Theo lịch, các môn thể thao bắt đầu thi đấu từ ngày 28-7 và chương trình kéo dài tới ngày 6-8. Chiều ngày 6-8, Lễ bế mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X-2024 được tổ chức.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X-2024 là sân chơi bổ ích dành cho thể thao học đường. Ảnh: BỘ GD&ĐT

Ban tổ chức cho biết một số địa điểm tổ chức chương trình của Hội khỏe lần này như môn bơi tại bể bơi Bến Bình (Quận Hồng Bàng); bóng bàn tại nhà thi đấu huyện Tiên Lãng; bóng chuyền tại nhà thi đấu huyện Vĩnh Bảo; bóng đá tiểu học tại thị trấn An Dương; bóng đá THCS tại Đại học Hàng Hải; bóng đá THPT nam tại Thủy Nguyên; bóng đá THPT nữ tại Đại học Quản lý và Công nghệ; bóng rổ tại Khu liên hợp thể thao TP Hải Phòng; cầu lông tại Quận Kiến An; cờ vua tại THPT Thái Phiên; đá cầu tại Thủy Nguyên; điền kinh tại sân Lạch Tray; karate tại Đại học Quản lý và Công nghệ; kéo co tại huyện Kiến Thụy; taekwondo tại Đại học Hàng Hải; thể dục aerobic tại Cung văn hóa thể thao Thanh niên; vovinam tại huyện An Lão; võ cổ truyền tại Nhà thi đấu Quân khu 3.

MINH CHIẾN