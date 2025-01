UFC 311: Arman Tsarukyan bất ngờ rút lui, võ sĩ Brazil Renato Moicano sẽ là kẻ thế vai

Tsarukyan không tranh đai vô địch vì chấn thương

Chỉ vài phút trước khi buổi cân thử trọng lượng diễn ra, Chủ tịch của UFC - “Ông bầu trọc đầu” Dana White xác nhận thông tin: Arman Tsurakuyan buộc phải từ chối tham gia sự kiện, “do các vấn đề về y tế” chứ không hề liên quan đến tình trạng cân nặng của anh. Ông này cũng xác định, võ sĩ tai tiếng người Brazil - “Money” Renato Moicano sẽ là “kẻ thế vai”.

Sau đó, võ sĩ người Armenia cũng đã có thông báo giải thích về quyết định của mình ở trên tài khoản Instagram, “Akhalkalakets” giải thích đây không phải là một quyết định quá dễ dàng: “Với UFC và người hâm mộ UFC, tôi rất tiếc phải thông báo với mọi người rằng, tin tức tôi buộc phải rút lui khỏi UFC 311 bởi vì chấn thương lưng là sự thật”.

“Đây là quyết định khó khăn nhất mà tôi từng phải đưa ra trong sự nghiệp thi đấu của mình. Tôi muốn cảm ơn UFC vì đã thông cảm và tôi rất mong muốn được quay trở lại thi đấu giành lấy đai vô địch UFC đầu tiên trong tương lai. Xin cám ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người”, bài đăng của Tsarukyan đã nhận được hơn 225 ngàn lượt thích và nhiều phản hồi.

Chứng kiến quyết định khó khăn của “Akhalkalakets”, Khabib Nurmagomedov - “Sư huynh” của Islam Makhachev - đã gửi tin nhắn chia sẻ rất chân thành khi trả lời phỏng vấn đội truyền thông xã hội của UFC: “Thành thật mà nói thì, tôi chỉ biết về chuyện này lúc 1 giờ sáng hôm qua, trước khi đi ngủ. Thành thật mà nói, điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai”.

“Hồi tháng 3-2017, câu chuyện này cũng đã từng xảy ra với tôi. Khi đó tôi đã đi thẳng đến bệnh viện, tiến hành phẫu thuật, rồi quay trở lại và nói với UFC rằng: “Đây là lỗi của tôi, hãy trao cho tôi một người khác, tôi sẽ đánh bại anh ta và xứng đáng có cơ hội tranh đai”, Khabib có nhớ lại về câu chuyện đau đớn hồi 8 năm về trước...

“Tôi cũng vậy. Tôi chỉ muốn chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Cậu ấy còn rất trẻ trung, rất mạnh mẽ, cậu ấy có thể quay trở lại. Cậu ấy sẽ phải vượt qua tình huống khó khăn này và sẽ phải quay trở lại thật nhanh”, “Đại bàng Nga” đã lên tiếng sẻ chia và ủng hộ cho trường hợp của Tsarukyan, không hề khó chịu khi “sư đệ” đánh mất một đối thủ quan trọng.

Hiện tại, dư luận đang tập trung vào chuyện: “Money” Moicano là ai? Moicano gia nhập Bát giác đài của UFC từ tháng 12-2014, sau khi kinh qua hệ giải Jungle Fight ở quê nhà. Sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp đầu tiên, Moicano bắt đầu va phải “những hòn đá tảng”. Cho đến thời điểm này, anh có thành tích 12-5. Tuy vậy, Moicano đã thắng 4 trận gần nhất.

Trong Bát giác đài nơi một bộ phận các võ sĩ chuyên sử dụng “trash-talk” để khích tướng lẫn nhau, gây các hiệu ứng mạng xã hội, Moicano thậm chí còn bị xem là “kẻ độc ác”. Đây là kiểu võ sĩ thường không có khả năng tranh đai vô địch chính thức, nên sẽ không ngại ngần lên tiếng nguyền rủa đối thủ: “Tôi hy vọng một trong số họ bị gãy chân hay gì đó, để tôi có thể thế vai tranh đai”.

Giờ đây, “Money” Moicano đã được như ước nguyện. Nhưng chờ đón anh là võ sĩ hạng nhẹ khủng khiếp nhất sau thời Khabib. Mọi yếu tố đều cho thấy rằng, Moicano “dưới màu” võ sĩ có sư phụ là Abdulmanap Nurmagomedov. Tuy vậy, chính Khabib cũng cảnh báo: “Chúng tôi sẽ không đánh giá thấp gã này!”, bất chấp Moicano không có nhiều thời gian chuẩn bị.

Demestrious Johnson cũng đã đưa ra quan điểm Makhachev vs Moicano sẽ là trận đấu hay hơn so với Makhachev vs Tsarukyan: “Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu hay hơn. Tôi nghĩ đây cũng là trận đấu khó hơn dành cho Makhachev. Tôi cảm giác rằng là, Moicano nguy hiểm hơn so với Tsarukyan. Anh ta như là một con chó đấu và luôn mang đến trận chiến như cuộc chọi chó”.

