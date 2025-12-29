Giải Billiards Carom 3 băng Team League 2025: Bao Phương Vinh và đồng đội gây sốc

Giải Billiards Carom 3 băng Team League (VBTL) 2025 diễn ra từ ngày 25 đến 31-12 tại CLB TOP Billiards (Phường An Phú Đông, TP.HCM). Đây là lần đầu tiên, carom 3 băng nước nhà có một giải đấu thi đấu theo thể thức Team League (đấu đội) độc đáo.

Tay cơ Bao Phương Vinh và đồng đội ở Team 9scoreboard đang có phong độ cực tốt ở ngày thi đấu thứ 4. Ảnh: Quỳnh Mai

Giải đấu có 8 đội tranh tài, trong đó quy tụ những cơ thủ chuyên nghiệp, nữ và trẻ tốt nhất Việt Nam hiện nay tranh chấp tổng giải thưởng gần 400 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch sẽ nhận về 120 triệu đồng.

VBTL áp dụng 7 nội dung thi đấu, mỗi nội dung là 1 set độc lập. Gồm: Set 1 song tô nam (chạm 12 điểm). Set 2 đơn nam (chạm 15 điểm). Set 3 song tô nam nữ (chạm 9 điểm). Set 4 đơn nam U22 (chạm 12 điểm). Set 5 đơn nữ (chạm 9 điểm). Set 6 đơn nam (chạm 12 điểm). Tiếp sức 6 người (relay, chạm 10 điểm). Về tính điểm, nếu đội thắng với cách biệt 4-0, 4-1 hoặc 4-2 sẽ được 3 điểm. Thắng 4-3 thì đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm.

Bao Phương Vinh và các đồng đội của Team 9scoreboard đã tạo nên cú sốc lớn trước Team Million, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với phong độ cực cao.



Team Million sẽ có được thế trận thuận lợi khi Thanh Tự và Chí Long có chiến thắng 12-7 trước đôi Bao Phương Vinh/Chấn Hưng ở set đôi nam đầu tiên. Tuy nhiên ở 4 set tiếp theo, Lê Thành Tiến (đơn nam), Đình Quốc/Quỳnh Ngân (đôi nam nữ), Đinh Trọng Văn (U22) và Hứa Thảo Huyền (đơn nữ) đã thi đấu cực hay, giúp Team 9scoreboard ngược dòng thắng chung cuộc 4-1, tạo nên cú sốc lớn nhất từ đầu giải.

Cuộc đua trở nên hấp dẫn khi hai cặp trận còn lại, Team VEDC cho thấy sức mạnh áp đảo khi giành chiến thắng 4-1 trước Team NIZ. Điểm nhấn lớn nhất là màn trình diễn của bộ đôi Nguyễn Anh Huy - Phùng Kiện Tường với chiến thắng cách biệt 9-3 chỉ trong hơn 13 phút thi đấu. Dù Ngô Lê Duy đã mang về set thắng danh dự cho Team NIZ ở set 2 nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để ngăn cản bước tiến của Team VEDC.

Trong khi đó, Team World Vision với sự bản lĩnh của Nguyễn Hoàn Tất và đồng đội đã có chiến thắng 4-2 trước Team Tường Thành.

Với những kết quả này, Team Million và Team Thế Giới Billiards vẫn đang dẫn đầu BXH với 9 điểm. Tuy nhiên, cuộc đua trở nên căng thẳng hơn rất nhiều khi có đến 5 đội bám đuổi phía sau với cùng 6 điểm. Ngoài ra, Team Bilavi cũng đang có 5 điểm.

Quyết Chiến và đồng đội đứt mạch toàn thắng với 2 trận thua liên tiếp.

Quyết Chiến đứt mạch toàn thắng với 2 trận thua liên tiếp - Đáng nói, dù để thua trước Team 9scoreboard, Team Million vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng (BXH) khi ở lượt trận cuối ngày, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Thanh Tự và đồng đội là Team Thế Giới Billiards bất ngờ nhận thất bại trước Team Bilavi.

Đội trưởng Trần Quyết Chiến đứt chuỗi toàn thắng khi cùng người đồng đội Lê Văn Thái để thua set đôi nam đầu tiên với tỉ số sát nút 11-12 trước Duy Trung và Đinh Quang Hải. Trong một ngày phong độ không tốt, Quyết Chiến tiếp tục thua 10-15 trước Duy Trung ở set đơn nam tiếp theo.

Mặc dù Team Thế Giới Billiards có liên tiếp 2 chiến thắng ở set đôi nam nữ và đơn nam U22 để san hòa tỉ số 2-2, Nguyễn Nhân Hồng Lê (đơn nữ) và Nguyễn Như Lê (đơn nam) đã thi đấu tốt để giúp Team Bilavi thắng chung cuộc 4-2.

DŨNG PHƯƠNG