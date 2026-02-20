Alysa Liu bứt phá ngoạn mục, giành HCV đơn nữ trượt băng nghệ thuật cho Mỹ

VĐV Alysa Liu (Mỹ) vừa có màn bứt phá mạnh mẽ, từ vị trí thứ 3 khởi đầu để giành tấm HCV đơn nữ trượt băng nghệ thuật tại Olympic mùa Đông Milano Cortina 2026. Cô vượt qua Kaori Sakamoto (Nhật Bản), trong khi VĐV 17 tuổi Ami Nakai giành HCĐ sau VCK bài thi tự do tại Nhà thi đấu trượt băng Milano.

Liu giành HCV

Liu đã đạt được điểm số cao nhất trong sự nghiệp ở bài thi tự do, và tổng điểm 226,79 cũng là Kỷ lục cá nhân tốt nhất, giúp cô có được tấm HCV thứ 2 ngay tại Milan, sau khi cùng Đội tuyển Mỹ đăng quang nội dung đồng đội.

Ngôi sao 20 tuổi này đã đưa các nữ VĐV Mỹ trở lại vị trí cao nhất trên bục vinh quang tại đấu trường Olympic ở nội dung này - lần đầu tiên kể từ khi Sarah Hughes giành tấm HCV danh giá tại Thế vận hội Salt Lake City 2002.

Dưới sự chứng kiến của Tenley Albright - Nhà vô địch 1956 và là người phụ nữ Mỹ đầu tiên giành HCV Olympic tại Cortina d'Ampezzo, Liu đã trở thành người phụ nữ Mỹ thứ 8 trong lịch sử đoạt được danh hiệu này. Trước đó, các nữ VĐV Mỹ đã không giành được bất kỳ tấm huy chương nào, kể từ kỳ Olympic Turin 2006.

Sakamoto rời sân băng trong nước mắt khi biết rằng mình đã không làm đủ tốt để đạt được HCV trong giải đấu cuối của sự nghiệp, cô đạt 224,90 điểm. Trong khi đó, Ami Nakai đầy năng lượng đã đạt 219,16 điểm để giành HCĐ dù đã dẫn trước cả Sakamoto và Liu sau bài thi ngắn.

Trong bộ trang phục vàng kim lấp lánh, Liu luôn nổi bật với kiểu tóc nhuộm highlight “vòng hào quang” - và chiếc khuyên miệng cá tính. Cô hoàn toàn làm lu mờ các đối thủ bằng bài thi đầy sôi động ở trên nền nhạc disco “MacArthur Park” của Donna Summer, khiến toàn bộ khán giả phải đứng dậy tán thưởng.

Liu là con gái của một người nhập cư Trung Quốc, người chuyển đến Mỹ sau sự cố tại Quảng trường Thiên An Môn1989. Cô đã từng xếp thứ 6 tại Olympic Bắc Kinh 4 năm trước ở tuổi 16. Cô từng tuyên bố giải nghệ sau khi giành HCĐ tại Giải vô địch thế giới 2022...

Thế nhưng, cô gái đến từ California này đã quay trở lại mạnh mẽ vào mùa giải trước, cô đánh bại Sakamoto để giành chức vô địch thế giới và cả chiến thắng tại chung kết ISU Grand Prix vào tháng 12 năm ngoái. “Ôi chúa ơi. Quyết định đó thật quá đúng đắn”, cô chia sẻ về việc quay trở lại thi đấu của mình.

Về phía Sakamoto, cô thi đấu trên nền bản phối “Non, je ne regrette rien” do Patricia Kaas trình bày, nhưng đã bị mất điểm vì không thực hiện được tổ hợp nhảy 3 vòng liên tiếp (triple-triple) như dự kiến. Dù vậy, VĐV 25 tuổi này vẫn sở hữu tấm huy chương Olympic thứ 4, sau tấm HCĐ cá nhân tại Bắc Kinh và 2 HCB đồng đội cùng Đội tuyển Nhật Bản.

“Số điểm tôi mất do những sai lầm đó chính xác là khoảng cách khiến tôi tuột mất tấm HCV. Đó là phần đáng thất vọng nhất, tôi biết mình để lại sự tiếc nuối trên sân băng”, Sakamoto bộc bạch, “Dù vậy, tôi đạt được mục tiêu giành huy chương cả nội dung đồng đội và cá nhân, vì vậy tôi muốn ghi nhận nỗ lực đó”.

Ami Nakai, thí sinh trẻ tuổi nhất, cũng là VĐV thi đấu cuối cùng trên nền nhạc “What a Wonderful World”. Cô đã thực hiện thành công cú xoay 3 vòng rưỡi (là triple axel) ngay khi bắt đầu bài thi nhưng chỉ đạt được điểm số cao thứ 9 ở phần thi tự do.

Đ.Hg.