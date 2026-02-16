Olympic mùa Đông 2026: Johannes Klaebo lập kỷ lục 9 HCV khi Na Uy đăng quang tiếp sức băng đồng!

Johannes Klaebo đã dẫn dắt Đội tuyển Na Uy đến chiến thắng nội dung trượt tuyết băng đồng tiếp sức 4x7,5 km nam tại kỳ Thế vận hội Mùa đông - Milano Cortina 2026, qua đó, giành tấm Huy chương Vàng Olympic thứ 9 ở trong sự nghiệp. Đó là một kỷ lục mới của lịch sử

Klaebo lập Kỷ lục 9 HCV ở Olympic mùa Đông

Ngôi sao 29 tuổi này đã thâu tóm được 4 HCV tại kỳ Thế vận hội lần này - và được kỳ vọng rộng rãi sẽ đoạt thêm 2 HCV nữa ở nội dung trượt tuyết nước rút đồng đội nam vào thứ Tư - thậm chí cả cuộc đua 50km mang tính cổ điển vào thứ Bảy tới.

Klaebo nhận lượt đua cuối với lợi thế dẫn trước 12,2 giây và nới rộng khoảng cách lên thành 22,2 giây vào thời điểm anh vượt qua đích đến. Trong khi đó, Đội tuyển Pháp giành HCV, và tấm HCĐ thuộc về Đội đua của nước chủ nhà Ý của Thế vận hội.

Tấm HCV của Klaebo hôm Chủ nhật đã đưa anh vượt lên trên các huyền thoại trượt tuyết băng đồng đồng hương như là Marit Bjorgen, Bjrn Daehlie và VĐV 2 môn phối hợp Ole Einar Bjorndalen - những người mà anh từng cùng chia sẻ kỷ lục 8 HCV trước đó.

Tấm huy chương này cũng thuộc về các người đồng đội Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget và Einar Hedegart. Đây là tấm HCV thứ 11 của quốc gia Bắc Âu này, giúp họ dẫn đầu Thế vận hội cả về số lượng HCV (11) lẫn tổng số huy chương (22).

Na Uy đã giữ vững vị trí dẫn đầu ở trong phần lớn thời gian của cuộc đua, vốn được xem là con đường dễ dàng nhất để Klaebo giành “Vàng” tại kỳ Thế vận hội lần này. Mathis Desloges của Pháp, người đã có 2 tấm HCB trước khi bước vào cuộc đua, đã đưa đội của mình vào nhóm có huy chương ở trong lượt đua thứ 3.

Trong khi đó thì, Federico Pellegrino của Ý đã vượt qua đối thủ Phần Lan tại lượt đua cuối, qua đó, giành tấm HCĐ ngay trên quê hương trong lần tham gia Olympic mùa Đông cuối cùng của mình. Pellegrino năm nay 35 tuổi, tham gia Olympic lần đầu năm 2014.

“Đội tuyển Pháp này là rất mạnh, và hôm nay chúng tôi đã viết nên lịch sử!”, Desloges phát biểu sau cuộc đua. Đội hình của Pháp còn bao gồm Théo Schely, Hugo Lapalus và Victor Lovera. Ngược lại, Davide Graz, Elia Barp và Martino Carollo thi đấu cho tuyển Ý.

“Đó là điều mà tôi đã mơ về từ rất lâu. Nhưng 2 năm trước, khi bắt đầu nghĩ về Thế vận hội tại quê nhà và chứng kiến các đồng đội nâng cao trình độ, giấc mơ đó đã trở thành mục tiêu. Hôm nay chúng tôi đã đạt được nó”, Pellegrino chia sẻ.

Sự thống trị của Klaebo đã khiến các đối thủ phải kinh ngạc, nhiều người thừa nhận anh có lẽ là: “Không thể bị ngăn cản”. “Vua băng đồng” người Na Uy dẫn đầu với khoảng cách an toàn ở trong hầu hết mọi cuộc đua tại kỳ Thế vận hội lần này.

Và ngay cả lượt về đích vào Chủ nhật cũng không ngoại lệ. Anh thong thả vượt qua đích đến một cách thoải mái, rồi vẫy tay chào đám đông những người hâm mộ Na Uy và cả các CĐV của các quốc gia khác. Klaebo đã trở thành GOAT của Olympic mùa Đông

“Tất cả chúng tôi đều muốn đánh bại anh ấy, nhưng bạn phải thừa nhận anh ấy có lẽ là một trong những VĐV vĩ đại nhất trong bất kỳ môn thể thao nào, dù mùa Hè hay mùa Đông, có lẽ là vĩ đại nhất từ trước đến nay. Mức độ thống trị đó thực sự khó tin”, VĐV trượt tuyết người Mỹ - Zak Ketterson - phát biểu sau cuộc đua.

Đ.Hg.