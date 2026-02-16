Federica Brignone: “Cơn tuyết lở màu hồng mới” của làng trượt tuyết nước Ý

Federica Brignone tiếp tục màn trở lại ngoạn mục sau ca chấn thương nghiêm trọng khi giành tấm HCV thứ 2 tại kỳ Olympic mùa Đông 2026 - Milano Cortina trong nội dung trượt tuyết Giant slalom. Với kết quả này thì, con gái của Huyền thoại Maria Rosa Quario được xưng tụng: “Cơn tuyết lở màu hồng mới”.

Brignone khoe tấm HCV thứ 2

Chiến thắng của Brignone diễn ra chỉ 72 tiếng đồng hồ - sau khi cô giành ngôi vô địch nội dung Super-G, đã cho thấy sự hồi phục quá thần kỳ của Brignonne, điều có rất là ít người ngờ tới do mức độ nghiêm trọng của ca chấn thương hồi năm ngoái!

Vụ tai nạn hồi tháng 3-2025 đã làm gãy nhiều xương ở cẳng chân trái và cô cần phẫu thuật - với ốc vít và tấm kim loại cố định chỗ xương gãy; cô không thể đi lại cho đến mùa Hè rồi và chỉ vừa quay trở lại thi đấu vài tuần trước thôi.

Lịch sử chấn thương thường được nhắc đến trên mạng với từ khóa là: “Vụ tai nạn của Federica Brignon” - làm nổi bật thêm thành tích của cô trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà trên đường đua Olympia delle Tofane đầy nắng.

Sau lượt thi đầu tiên đầy tự tin giúp cô dẫn trước 0,34 giây, Brignone đã có lượt thi thứ 2 rất hoàn hảo, được kiểm soát tốt ở trong điều kiện lý tưởng giữa dãy núi Dolomites. Cô đã vượt qua đích đến - trước 2 người đồng hạng nhì là Nhà ĐKVĐ người Thụy Điển và một VĐV người Na Uy, cùng chia sẻ thành tích +0,62 giây.

Brignone thừa nhận là cô vẫn cảm thấy đau mỗi ngày, và nói rằng cô sẽ đánh đổi những tấm huy chương để thoát khỏi những ảnh hưởng dai dẳng của chấn thương, một lời nhắc nhở nghiêm túc về cái giá phải trả cho chiến thắng...

“Tôi đã vượt qua đích đến và tôi nói rằng: “Tôi cũng không biết liệu là như vậy đã đủ chưa?”, Brignone nói, “Rồi tôi nghe thấy tiếng reo hò của đám đông - và tôi nói: “Ồ, có lẽ là đủ rồi”. Sau đó tôi quay lại và chỉ nhìn thấy vị trí số 1”.

Cô ấy không phải là người duy nhất nghe thấy sự ồn ào của đám đông. Khán đài ở vạch đích đến rung, lên vì những người hâm mộ Ý đang vui mừng khôn xiết, và tiếng ồn chắc chắn đã vang vọng sang khắp phía bên kia thung lũng.

Kết quả này vốn khép lại một cuộc lột xác ngoạn mục, từ Nhà vô địch thế giới trở thành VĐV 2 lần giành HCV Olympic trên sân nhà - một sự trở lại được các đồng đội và đối thủ ghi nhận với sự kính trọng rõ rệt ngay tại đích đến...

Hai “bại tướng”: Sara Hector (Thụy Điển) và Thea Louise Stjernesund (Na Uy) đều quỳ xuống cúi chào Brignone sau cuộc đua, cử chỉ thể hiện cả sự ngưỡng mộ đối với phong độ và cảm thông đối với quá trình hồi phục dài hơi của cô.

Ngay lập tức, Cựu Huyền thoại trượt tuyết nam đồng hương - ông Piero Gros và nhà báo Sergio Arcobelli xưng tụng cô là “Cơn tuyết lở màu hồng mới”, để so sánh với “Cơn tuyết lở màu hồng cũ” là Đội tuyển trượt tuyết nữ nước Ý vốn thống trị các đường đua thế giới trong thập niên 1970 của thế kỷ trước.

Federica Brignone: Chịu 42 mũi khâu vào tháng 4-2025. 2 HCV vào tháng 2-2026. Cân bằng kỷ lục của Alberto Tomba về số huy chương Olympic với VĐV trượt tuyết Alpine người Ý. Phá kỷ lục chính mình với tư cách là VĐV trượt tuyết Alpine lớn tuổi nhất giành HCV Olympic. Ý đang có 7 HCV, giữ thành tích tốt nhất tại Thế vận hội mùa Đông từ 1994.

Đ.Hg.