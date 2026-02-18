Tết trên sàn tập cử tạ

Tại phòng tập Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, các tuyển thủ của đội tuyển và đội tuyển trẻ cử tạ quốc gia lại đón một cái tết thật đặc biệt: lặng lẽ, kỷ luật nhưng đầy quyết tâm.

Chẳng được sum họp cùng gia đình vào dịp Tết là điều không mong muốn với các tuyển thủ của đội tuyển và đội tuyển trẻ cử tạ quốc gia. Chạnh lòng, nhớ nhung rồi tiếc nuối, song các thành viên tự động viên lẫn nhau để hoàn thành tốt việc khổ luyện chuyên môn.

Tập luyện xuyên Tết vốn chẳng phải điều mới mẻ, nhưng mỗi năm, cảm xúc vẫn khác. Tết Bính Ngọ 2026, các vận động viên (VĐV) tiếp tục ở lại cơ sở TPHCM của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, chuẩn bị cho hàng loạt giải đấu quan trọng ngay sau kỳ nghỉ. Hơn 10 thành viên, mỗi người một nỗi nhớ, nhưng tất cả chung ý chí, tự nhắc mình về mục tiêu lớn hơn: mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Tuyển thủ A Tiêu nỗ lực tập luyện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nam tuyển thủ A Tiêu đã bước sang năm thứ 2 ăn Tết xa nhà. Anh cười mà ánh mắt vẫn phảng phất nỗi buồn: "Nhớ nhà lắm, nhưng tôi cố vượt qua để tập trung cho các giải ngay sau tết". Những cuộc gọi về nhà vào buổi tối trở thành liều thuốc tinh thần quý giá, giúp anh san sẻ đôi chút hơi ấm mùa xuân. Nhưng dù nhớ đến đâu, kỷ luật vẫn trên hết: đêm giao thừa, A Tiêu vẫn trở về phòng đúng giờ, chuẩn bị cho buổi tập của ngày mai.

Nữ VĐV Y Thọ cũng là người đã quen dần với cái Tết không có gia đình bên cạnh. Đêm giao thừa, cô dự định cùng đồng đội ăn tết "nhỏ" trước khi gọi điện chúc mừng gia đình. Dẫu tiếng cười vang lên trong phòng sinh hoạt, nỗi xao xuyến vẫn hiện rõ trong ánh mắt mỗi VĐV.

Không khí tập luyện sôi nổi trong những ngày tết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Huấn luyện viên Thạch Kim Tuấn chia sẻ, năm nay có 9 VĐV đội tuyển trẻ và 3 VĐV đội tuyển cử tạ quốc gia tập luyện xuyên tết. Trước mắt họ là những thử thách lớn: giải thanh thiếu niên quốc gia, Cúp các câu lạc bộ quốc gia, giải trẻ thế giới, giải vô địch thanh thiếu niên và trẻ châu Á. Bởi thế, các buổi tập chỉ tạm dừng vào ngày mùng 1 tết, rồi lại trở lại guồng quay. Những ngày cận Tết, ban huấn luyện tranh thủ trang trí, chuẩn bị chút không khí xuân để các VĐV cảm thấy ấm lòng hơn.

Không thể về nhà, ai cũng mang trong mình nỗi nhớ, nhưng đó cũng chính là động lực. Sau mỗi buổi tập vất vả, họ lại gọi điện về nhà, nghe tiếng cười của người thân, rồi quay lại với phòng tập. Tết của họ không có pháo hoa rực rỡ hay mâm cơm sum họp, nhưng có điều khác sáng lên: ý chí, kỷ luật và niềm tin vào con đường mình đã chọn. Tết trên sàn tập có thể lặng lẽ, nhưng đó là một mùa xuân đầy tự hào!

Một số hình ảnh của đội tuyển và đội tuyển trẻ cử tạ quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

