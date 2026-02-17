Các môn khác

Tết đặc biệt của các nữ võ sĩ quyền Anh Việt Nam

Tết Bính Ngọ 2026 sẽ rất đặc biệt với các võ sĩ trẻ của đội tuyển quyền Anh nữ Việt Nam, khi họ phải gác lại niềm vui sum vầy bên gia đình để cùng nhau rèn luyện trên sàn tập vì mục tiêu mang về vinh quang cho thể thao nước nhà.

"Phải phụ thuộc lịch thi đấu quốc tế" là lời tâm sự của các thành viên đội tuyển quyền Anh nữ Việt Nam khi đề cập đến việc phải ăn Tết xa nhà. Dù muốn hay không thì đây chính là một phần trong sự nghiệp thể thao đỉnh cao mà họ đang theo đuổi.

Tết Bính Ngọ năm nay, 4 nữ võ sĩ quyền Anh Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Hồng Yến, Lê Thị Thúy Nhi, Nguyễn Thị Huyền và Võ Lan Anh sẽ đón Tết tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (cơ sở TPHCM). Các tuyển thủ phải toàn tâm chuẩn bị cho giải Vô địch quyền Anh U19 thế giới 2026, cũng là vòng loại Olympic trẻ Dakar 2026 (diễn ra từ ngày 6 đến 16-3 tại Thái Lan). Do đó, thầy trò đội quyền Anh nữ phải gác lại niềm vui sum họp bên gia đình để tập trung tối đa vào công tác tập luyện, hướng đến giải đấu quan trọng.

Các võ sĩ tập trung luyện tập cho giải quốc tế sau tết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với võ sĩ Nguyễn Thị Huyền, cái Tết đầu tiên xa nhà khiến lòng cô “chùng xuống”. Thay vì quây quần bên mâm cơm giao thừa, cô chỉ có thể nhìn thấy gia đình qua màn hình điện thoại. “Năm đầu ăn Tết xa nhà, nhớ lắm, nhưng có thầy và các bạn ở bên khiến tôi cũng đỡ buồn. Sau giờ tập luyện, tôi sẽ gọi về gia đình và chúc tết. Đây là lần đầu thi quốc tế nên kỳ vọng bản thân sẽ đạt thành tích", võ sĩ sinh năm 2009 nói. Những buổi tập càng thử thách, cô lại càng tự nhủ phải cố gắng để sự xa cách trở nên xứng đáng.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Hồng Yến thì luôn miệng nói “không sao đâu”, nhưng thỉnh thoảng lại lặng người khi nghe tiếng nhạc xuân vang lên. Cô nhớ cảm giác xúng xính theo mẹ đi chợ Tết, nhớ mùi lá, mùi nếp mới khi mọi người cùng gói bánh. Năm nay không được về Cần Thơ, Hồng Yến thấy hụt hẫng, nhưng cũng tự an ủi mình bằng những cuộc gọi video mỗi tối và những lời động viên của bà và ba mẹ.

HLV Phạm Thanh Hải lì xì đầu năm cho các VĐV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Huấn luyện viên Phạm Thanh Hải đã có 4 năm ăn Tết xa nhà nên hiểu rõ tâm trạng của các học trò. Anh cho biết, bản thân cố tạo bầu không khí ấm áp nhất trong khả năng có thể: đón giao thừa sớm, lì xì đầu năm, dẫn các học trò đi ăn sáng vào mùng 1 tết...Nhưng sau đó, cả thầy và trò lại trở về với nhịp tập khắt khe, bởi “nghỉ một ngày là mất một ngày”.

Tết xa nhà có thể là sự thiệt thòi, nhưng cũng là minh chứng cho sự hy sinh và bản lĩnh của những người đang mang trên vai nhiệm vụ quốc gia. Trong từng giọt mồ hôi, họ gửi gắm ước mơ mang vinh quang về cho thể thao nước nhà - như một cách đón Tết thật đặc biệt, dù không có pháo hoa hay bữa cơm sum họp.

Phóng viên Báo SGGP đã kịp ghi lại những hình ảnh của đội tuyển quyền Anh nữ Việt Nam ở ngày đầu năm mới (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG

