Sắc xuân trên sân tập taekwondo

Giữa không khí rộn ràng những ngày Tết Nguyên đán 2026, đội tuyển taekwondo quốc gia sớm trở lại tập luyện với quyết tâm hướng đến những thử thách lớn trong năm mới.

Trong khi nhiều người vẫn còn tận hưởng không khí sum họp gia đình, du xuân những ngày đầu năm mới, các thành viên đội tuyển taekwondo quốc gia đã có mặt tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (cơ sở TPHCM), chính thức khởi động lại guồng quay tập luyện sau kỳ nghỉ Tết. Trên sân tập, những bài tập thể lực rồi đến các động tác kỹ chiến thuật đầy tập trung cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của tập thể đội tuyển trước một năm được dự báo nhiều thử thách.

Năm 2026, đội tuyển taekwondo quốc gia được tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia với 22 vận động viên (VĐV), dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Văn Duy cùng hai chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Iran. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình trẻ hóa lực lượng và tái xây dựng đội hình, hướng đến mục tiêu dài hạn: từ Asiad đến Olympic.

Chuyên gia Kim Kil-tae (Hàn Quốc) điều chỉnh kỹ thuật cho VĐV. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những gương mặt trọng điểm như: Nguyễn Thị Mai (hạng 49kg nữ), Nguyễn Thị Loan (53kg nữ), Nguyễn Hồng Trọng (54kg nam), Trần Hồ Nhân Văn (trên 78kg trẻ nam)...đã bắt đầu tập luyện trở lại với những kỳ vọng tỏa sáng trong mùa giải mới. Đặc biệt, đội tuyển taekwondo quốc gia sẽ cử 4 gương mặt tham gia tranh tài tại giải Mỹ mở rộng 2026 (từ ngày 3 đến 9-3 tại Las Vegas), nơi các VĐV có cơ hội cọ xát quốc tế, tích điểm chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2028.

Là một trong các gương mặt sẽ tham dự giải đấu ở Mỹ, võ sĩ Trần Hồ Nhân Văn chia sẻ sự hồi hộp xen lẫn quyết tâm. "Nhờ sự hướng dẫn tận tình của ban huấn luyện, tôi đặt mục tiêu nỗ lực hết mình để nâng cao trình độ và mang về thành tích cho thể thao nước nhà. Dù rất tiếc khi không thể ở bên gia đình nhiều ngày dịp Tết, nhưng tôi cố gắng giành thành tích tại giải đấu sắp tới như món quà gửi tặng người thân", nam võ sĩ chia sẻ.

Các võ sĩ rèn chuyên môn cho những mục tiêu trong năm mới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, lịch trình của đội tuyển taekwondo quốc gia dày đặc với các sự kiện: giải trẻ thế giới, giải vô địch châu Á, Asiad, Olympic trẻ Dakar, trại tập huấn... Đây là cơ hội để các VĐV trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu thực tế – yếu tố quan trọng đối với một đội hình đang trong giai đoạn chuyển giao. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Duy cho biết, ban huấn luyện sẽ tập trung tăng cường sức mạnh, thể lực và chỉnh sửa những điểm kỹ thuật còn hạn chế trước khi các võ sĩ bước vào giai đoạn thi đấu cao điểm.

Năm mới mở ra hành trình mới, và tinh thần tập luyện từ những ngày đầu xuân đã cho thấy taekwondo Việt Nam sẵn sàng bước vào chu kỳ phát triển mạnh mẽ với niềm tin vào thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết.

Một số hình ảnh tập luyện của đội tuyển taekwondo quốc gia (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG