Khát vọng vươn tầm của các "chiến binh sao Vàng"

SEA Games không chỉ là cuộc tranh tài, mà còn là nơi các “chiến binh sao Vàng” khẳng định ý chí và bản lĩnh. Vượt qua bao thử thách, họ mang trong tim khát vọng vươn tầm, đưa lá cờ Việt Nam bay cao trên đấu trường thể thao khu vực.

Cảm xúc tạo nên giá trị Việt

Khi tiếng còi kết thúc 120 phút vang lên từ trọng tài trận chung kết bóng đá nam giữa tuyển U22 Việt Nam và Thái Lan của SEA Games 33, từ đầu cầu trực tiếp sân Rajamangala (Thái Lan) đến các điểm cầu trong nước đã bùng nổ trong niềm hạnh phúc của hàng triệu người hâm mộ. Bàn thắng quý như vàng của cầu thủ Thanh Nhàn trong hiệp phụ đã giúp U22 Việt Nam hoàn tất cú lội ngược dòng không tưởng, đánh bại tuyển Thái Lan với tỷ số 3-2 để giành tấm HCV SEA Games danh giá.

Đội tuyển đã phải trải qua một hiệp 1 đầy thách thức khi phải nhận tới 2 bàn thua chỉ sau 31 phút thi đấu (bằng với tổng số bàn lọt lưới 7 trận trước đó của đội), trong thế trận thua trên mọi phương diện: kiểm soát bóng, tranh chấp, ý tưởng chiến thuật và cả tâm lý. Để rồi thách thức làm nên giá trị cho chiến thắng sau cùng. Như lời HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Các học trò của tôi đã không bỏ cuộc, họ cùng nhau chiến đấu bằng tinh thần và ý chí kiên cường của người Việt”.

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trong vòng vây người hâm mộ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trên hành trình chinh phục SEA Games 33, thể thao Việt Nam còn chứng kiến thời khắc lịch sử của đội tuyển futsal nữ Việt Nam khi lần đầu tiên bước lên bục vinh quang đại hội thể thao khu vực, chấm dứt hơn một thập kỷ thống trị của Thái Lan. Nhưng phía sau chiến công ấy là cả hành trình đầy gian truân của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng. Sau tấm vé Vô địch thế giới World Cup futsal nữ 2025 bị lỡ hẹn, đội tuyển buộc phải trẻ hoá, làm mới lực lượng, thậm chí có những cầu thủ chuyển từ bóng đá sân cỏ sang futsal. Họ đối diện không ít bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu. Song bằng sự chỉ dẫn tận tâm từ ban huấn luyện, tinh thần đoàn kết của tập thể, nhưng trên hết là nỗ lực phấn đấu trong từng cá nhân, futsal nữ Việt Nam đã vượt lên tất cả để chạm tay vào vinh quang.

Futsal nữ Việt Nam lần đầu vô địch SEA Games. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Và trên hành trình SEA Games 33 nhiều cảm xúc, vẫn có những khoảng lặng khiến người hâm mộ không khỏi bùi ngùi. Đội tuyển bóng chuyền nữ và bóng đá nữ Việt Nam đã phải đón nhận kết quả chưa thật trọn vẹn, dù các cô gái đã thi đấu bằng tất cả nỗ lực và quyết tâm. Những trận đấu ấy nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội, không chỉ là sự tranh luận, mà còn cho thấy tình yêu, sự quan tâm và cả những trăn trở mà người hâm mộ luôn dành cho thể thao Việt Nam.

Chủ công bóng chuyền nữ Việt Nam Thanh Thúy giao lưu cùng người hâm mộ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu đầy kiên cường tại SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

SEA Games 33 khép lại, nhưng dư âm của những khoảnh khắc thăng hoa vẫn còn vang vọng trong trái tim người Việt. Đó không chỉ là những tấm huy chương, những con số kỷ lục, mà còn là cảm xúc – thứ sức mạnh vô hình tạo nên giá trị Việt, hun đúc niềm tự hào dân tộc.

Thế hệ trẻ tiếp bước

SEA Games 33 đánh dấu một kỳ đại hội mà thể thao Việt Nam không phụ thuộc quá nhiều vào các "ngôi sao", mà cảm nhận sức sống mãnh liệt của một thế hệ mới. Đây là thế hệ được đào tạo trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang tái cấu trúc mạnh mẽ, hướng đến chuẩn mực Asiad hay Olympic thay vì chỉ tối ưu thành tích ở đấu trường Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 chia sẻ: "Tại đại hội, đoàn thể thao Việt Nam có sự xuất hiện nhiều VĐV trẻ đặc biệt xuất sắc, nhất là ở nhóm môn Olympic như điền kinh, bơi, bắn súng, các môn võ… Thậm chí có em chỉ mới 16-17 tuổi nhưng làm nên những chiến thắng đáng tự hào".

Là một trong những tuyển thủ trẻ nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, cậu học sinh Trần Hoàng Khôi đã tạo nên cột mốc lịch sử khi xuất sắc giành HCV đầu tiên cho bộ môn bowling nước nhà tại đại hội thể thao khu vực. Nội dung thi đấu đơn nam môn bowling tại SEA Games 33 trở thành tâm điểm chú ý khi ban tổ chức yêu cầu một số VĐV thi đấu lại vòng bán kết đơn nam do ghép cặp sai (dù rằng đã có kết quả vào vòng chung kết).

Trần Hoàng Khôi (16 tuổi) giành HCV SEA Games đầu tiên ở môn bowling cho thể thao Việt Nam

Động thái này khiến dư luận bất ngờ, bởi việc "đánh lại" ở SEA Games là điều cực kỳ hiếm gặp, đặc biệt khi các VĐV đã dốc toàn bộ thể lực và tinh thần cho lượt đấu trước đó. Giữa bối cảnh đầy áp lực ấy, nam sinh lớp 11 Trần Hoàng Khôi vẫn giữ được sự bình tĩnh, vượt qua các đối thủ để giành tấm HCV lịch sử cho bowling Việt Nam.

Bầu không khí tại sân Suphachalasai (Thái Lan) như vỡ òa cô gái nhỏ nhắn 19 tuổi Bùi Thị Kim Anh bỗng chốc "bay cao" hơn cả những kỳ vọng của thể thao Việt Nam. Mức xà cao nhất mà Kim Anh chinh phục được ở giải quốc gia là 1m77 và cô cũng chưa bao giờ chinh phục được mức xà 1m80. Tuy nhiên, trên đất Thái Lan, VĐV 19 tuổi gây bất ngờ khi vượt qua mức xà 1m80 và sau đó là 1m83 để đánh bại tuyển thủ Philippines để giành HCV.

Bùi Thị Kim Anh (19 tuổi) vượt qua mức xà 1m86 và giành HCV SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bùi Thị Kim Anh giành HCV nhảy cao nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhưng điều làm cả khán đài phải thán phục là quyết định dũng cảm của cô: chọn thử thách ở mức 1m86, một con số tương đương với chuẩn vô địch Asiad. Sau hai lượt thất bại, Kim Anh vẫn bình tĩnh, tập trung tuyệt đối và ở lần nhảy cuối cùng, cô đã làm được điều mà bao người tưởng chừng khó tin.

Ở môn bắn súng đòi hỏi sự điềm tĩnh và kinh nghiệm thi đấu dày dặn, thì Trịnh Thu Vinh chỉ mới sinh năm 2000 đã tạo nên điều bất ngờ với 4 HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games. Chưa từng bước lên bục vinh quang ở đấu trường SEA Games, bởi thế mà 4 tấm HCV lần này mang ý nghĩa giải tỏa rất lớn, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ xạ thủ.

Thành công ấy không đến từ may mắn mà phải trải qua biết bao nhiêu áp lực tâm lý nặng nề, như cách mà Thu Vinh từng thừa nhận. Tuy nhiên, thay vì hoang mang, cô chọn cách bám sát tuyệt đối giáo án của ban huấn luyện. Hình ảnh Thu Vinh mang theo cuốn sổ tay ghi chép tỉ mỉ từng lời dặn của thầy cô đã trở thành biểu tượng cho sự cẩn trọng và kỷ luật.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành 4 HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những câu chuyện ấy không chỉ là hành trình bền bỉ của những chiến thắng thể thao, mà còn là minh chứng cho tinh thần “vững bước tiến xa” của tuổi trẻ Việt Nam. Họ dám mơ lớn, dám hành động, không ngại thử thách với ý chí và khát vọng, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục.

