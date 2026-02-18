Đội tuyển cờ vua Việt Nam đăng ký 30 kỳ thủ đấu giải trẻ nhanh, chớp thế giới 2026

Tuyển thủ trẻ Đinh Nho Kiệt là thành viên sẽ tham gia giải vô địch nhanh, chớp thế giới 2026. Ảnh: VINH BÙI

Ban tổ chức giải đấu và Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) đã công bố danh sách chính thức kỳ thủ các đội tham dự vào ngày 17-2.

Ở lần tham dự này, cờ vua trẻ Việt Nam đăng ký 30 gương mặt hàng đầu tranh tài các bảng gồm Đinh Nho Kiệt, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Bình Vy, Đặng Lê Xuân Hiền, Nguyễn Quang Anh, Vũ Gia Bảo, Lê Anh Tú, Trần Lê Vy, Tống Thái Hoàng Ân, Nguyễn Lương Vũ, Nguyễn Trường An Khang, Bùi Thị Ngọc Chi, Nguyễn Nam Long, Dương Ngọc Uyên, Huỳnh Phúc Minh Phương, Lê Nguyên Phong, Trần Hoàng Bảo An, Trịnh Hoàng Lam, Hoàng Tấn Vinh, Nguyễn Trần Gia Vương, Bùi Đức Thiên Anh, Lê Hùng Mạnh, Nguyễn Phúc Cao Danh, Nguyễn Khánh Hân, Nguyễn Hồng Hà My, Nguyễn Diệu Anh, Lê Hải My, Nguyễn Đức Huyền My, Phạm Quang Vinh…

Theo chương trình, đây là giải quốc tế đầu tiên trong năm 2026 của các đội tuyển cờ vua quốc gia theo các cấp độ. Sau giải đấu này, kỳ thủ trẻ Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2026 dành cho cờ tiêu chuẩn sẽ tổ chức ở Italy.

Giải vô địch trẻ nhanh, chớp thế giới 2026 được tổ chức tại Serbia từ ngày 14-4 tới 21-4. Trong khi đó, giải vô địch trẻ thế giới dành cho cờ tiêu chuẩn 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14-6 tới 27-6.

Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kỳ thủ cả nước sẽ góp mặt giải vô địch quốc gia được tranh tài tại Hải Phòng. Giải đấu sẽ quy tụ tất cả kỳ thủ cả nước tranh tài nội dung dành cho cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn trong các bảng đối với nam, nữ.

MINH CHIẾN