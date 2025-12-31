Đại kiện tướng cờ vua Từ Hoàng Thông bất ngờ trở lại thi đấu giải quốc tế 2025

Đại kiện tướng Từ Hoàng Thông là 1 trong những kỳ thủ được chú ý tại giải cờ vua đại kiện tướng – kiện tướng quốc tế 2025 bắt đầu khởi tranh.

Kỳ thủ Việt Nam đang tranh tài với các gương mặt quốc tế tại giải đại kiện tướng - kiện tướng quốc tế 2025 ở Hà Nội. Ảnh: MINH MINH

Các ván đấu của giải cờ vua đại kiện tướng – kiện tướng quốc tế 2025 do Liên đoàn cờ Việt Nam và Sở VH-TT Hà Nội tổ chức tại Hà Nội đã khởi tranh và sẽ kéo dài tới ngày 5-1-2026.

Đại diện Sở VH-TT Hà Nội và Ban tổ chức cho biết các kỳ thủ sẽ góp mặt thi đấu nội dung là cờ tiêu chuẩn và cờ chớp. Trong đó, nội dung cờ tiêu chuẩn sẽ diễn ra bảng đại kiện tướng, kiện tướng quốc tế, kiện tướng FIDE.

Riêng bảng kiện tướng FIDE chia thành các cuộc đấu dành cho kỳ thủ elo từ 1600 trở lên và bảng cho kỳ thủ elo từ 1600 trở xuống. Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ còn cờ chớp sẽ tranh tài 11 ván theo hệ Thụy Sỹ.

Tại bảng đại kiện tướng, đại diện của Việt Nam sẽ chứng kiến đại kiện tướng kỳ cựu Từ Hoàng Thông tham gia tranh tài. Đây là một trong những lần hiếm hoi kỳ thủ nổi danh một thời của cờ vua Việt Nam góp mặt ở giải đấu này. Đại kiện tướng Từ Hoàng Thông hiện đang có hệ số elo là 2368.

Ngoài đại kiện tướng Từ Hoàng Thông, giải đấu còn có nhiều đại diện của cờ vua Việt Nam tham dự như Phạm Trần Gia Phúc, Đinh Nho Kiệt, Lê Phan Hoàng Quân, Bùi Vinh, Ngô Đức Trí, Bảo Khoa, Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Nguyễn Vương Tùng Lâm... Trong số này, kỳ thủ Bùi Vinh cũng là đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam.

Giải có sự tham dự của hơn 80 kỳ thủ tới từ 9 quốc gia gồm: Ấn Độ, Myanmar, Philippines, Sri Lanka, Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Hà Lan và Việt Nam (chủ nhà). Một số đại kiện tướng quốc tế được chú ý ở giải có thể kể tới Quizon Daniel, Gomez John Paul (Philippines). Các kết quả thi đấu của từng kỳ thủ sẽ được cập nhật trên hệ thống tính điểm của FIDE để xét chuẩn thành tích đối với kiện tướng, đại kiện tướng quốc tế theo đúng quy định.

MINH CHIẾN