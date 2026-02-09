Usman Nurmagomedov chật vật trước "thiết quân luật" huấn luyện của Đại bàng Nga

Usman Nurmagomedov - em họ, “sư đệ, cũng là đệ tử” Khabib Nurmagomedov vừa có chiến thắng oanh liệt thứ 21/22 lần thượng đài, để qua đó, bảo vệ thành công đai hạng nhẹ của PFL vào hôm kia. Thành công này nhờ vào phong cách huấn luyện khắc nghiệt kiểu "thiết luật" của “Đại bàng Nga”.

Khabib công kênh Usman sau chiến thắng mới nhất ở PFL

Usman (em ruột của Umar Normagomedov, người cũng đang thượng đài ở Bát giác đài UFC dưới sự dạy dỗ và huấn luyện của Khabib) trở lại sàn đấu Dubai cuối tuần rồi. Anh đánh bất tỉnh Alfie Davis bằng đòn... “Reverse arm-triangle choke” (siết tam giác tay ngược) ngay ở trong hiệp thi đấu thứ 3.

Kết quả này đã giúp võ sĩ người Dagestan và sinh năm 1998 bảo vệ thành công đai vô địch của PFL (Professional Fighters League, tổ chức có thể cạnh tranh phần nào với UFC - sau khi sáp nhập cùng với Bellator), đai hạng nhẹ mà anh giành lấy hồi tháng 10 ở năm ngoái sau chiến thắng điểm trước Paul Hughes.

Ngôi sao sở hữu thành tích 21 trận toàn thắng này vốn đã được dự đoán rộng rãi là sẽ giành chiến thắng, đặc biệt đối với những người từng chứng kiến quá trình tập luyện khổ cực đằng sau hậu trường của Nhà vô địch.

Phần lớn quá trình đó được dẫn dắt bởi Khabib, ngay trước sự kiện ngày 7-2, Usman đã mô tả với lại MMA Fighting về sự khắc nghiệt thực sự khi tập luyện dưới trướng của Khabib...

“Cực kỳ khó nhọc”, Usman nói về phong cách huấn luyện của Khabib, “Ngay cả hôm nay, tôi đã cố nói với anh ấy rằng là: “Này, em cảm thấy hơi yếu, em thấy không ổn”, Anh ấy đáp lại: “Nếu cậu thấy kiểu 50/50, tức là vừa muốn tập lại vừa không muốn, thì có nghĩa là cậu thực sự muốn tập đấy. Cứ làm đi”.

“Thế là anh ấy bắt đầu xoay trần - đấu vật với tôi, chúng tôi đã quần thảo gần 20 phút. Đó là ngay sau khi đã xong các bài tập kỹ thuật, sau cả buổi tập chính chúng tôi mới lại bắt đầu. Thật khó để giải thích với anh ấy rằng tôi đã mệt. Tôi đã cố để không phải nói rằng mình mệt hay là kiểu đại loại như thế!”.

“Thành thật mà nói, ba anh ấy (Huyền thoại Abdulmanap Nurmagomedov) thì dễ tính hơn nhiều, 100%. Với ba anh ấy thì dễ hơn”, Usman nói thêm, “Tôi rất vui vì có Khabib ở đây nỗ lực thúc đẩy chúng tôi!”.

“Ngay cả khi chúng tôi nói rằng anh ấy đang cố gắng giết chúng tôi, đây là cách để chúng tôi trưởng thành. Để chúng tôi có thể vượt qua giới hạn của mình. Thành thật mà nói, tôi rất hạnh phúc vì điều đó...”.

Không có gì lạ khi “Đại bàng Nga” đang thúc đẩy Usman mạnh mẽ, bởi anh tin rằng người em họ của mình có thể đạt được những thành tựu lớn trong MMA, vượt ra bên ngoài hàng rào của PFL, hướng đến cả UFC.

Ngay cả trước khi Nhà vô địch PFL hạ gục Davis để giữ vững thành tích bất bại rồi khẳng định ngôi vương, Khabib gọi Usman là người giỏi hơn Ilia Topuria: “Họ phải đấu với nhau (để biết ai là người giỏi nhất). Mọi người có thể bàn tán, họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Theo ý kiến ​​của tôi, xét về tổng thể, tôi nghĩ Usman giỏi hơn”.

Trong kết quả đáng chú ý tại UFC Vegas 113, Mario Bautista giành chiến thắng tối quan trọng trước Vinicius Oliveira bằng Submission với đòn siết cổ từ phía sau (rear-naked-choke) ngay ở cuối hiệp đấu thứ 2.

Khabib đang chỉ đạo Usman

Khabib chỉ đạo nghiêm khắc từ bên ngoài

Usman giành chiến thắng

Khoảnh khắc Usman chiến thắng

Đ.Hg.