Huyền thoại Lindsey Vonn bị gãy chân sau vụ tai nạn

Nỗ lực đầy thách thức của Lindsey Vonn để giành chiến thắng nội dung trượt tuyết đổ dốc tại Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026 2026 ở tuổi 41, với đầu gối phải vừa được phẫu thuật tái tạo và đầu gối trái bị thương nặng, đã kết thúc vào Chủ nhật trong một vụ tai nạn kinh hoàng khiến cô bị gãy chân.

Lindsey Vonn chia Milano Cortina 2026 sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến cô bị gãy chân.

Vonn mất kiểm soát chỉ vài khoảnh khắc sau khi rời khỏi vạch xuất phát, va vào một cổng bằng vai phải và xoay tròn xuống dốc trước khi nằm ngửa một cách khó khăn, 2 chiếc ván trượt của cô nằm vắt ngang bên dưới và tiếng hét của cô vang lên ngay sau khi nhân viên y tế đến. Cô được điều trị trong nhiều phút dài đầy đau đớn trong khi đám đông đang chờ đợi ở vạch đích phía dưới im lặng. Cô sau đó được buộc vào cáng và đưa đi bằng trực thăng cứu hộ - điều này xảy ra lần thứ 2 trong vòng 9 ngày, trước đó xảy ra ở giải đấu cuối cùng trước khi Vonn bay đến Italy.

Vonn được đưa đến một phòng khám ở Cortina, sau đó được chuyển đến một bệnh viện lớn hơn ở Treviso, cách đó 2 giờ lái xe về phía nam. Bệnh viện Ca’ Foncello cho biết trong một tuyên bố rằng vận động viên trượt tuyết có sự nghiệp lừng lẫy này đang được “điều trị bởi một nhóm chuyên gia” và “đã trải qua một ca phẫu thuật chỉnh hình để ổn định vết gãy ở chân trái”. Đội tuyển trượt tuyết Mỹ cũng cho biết Vonn “trong tình trạng ổn định và được chăm sóc tốt bởi một nhóm các bác sĩ người Mỹ và Italy”.

“Cô ấy sẽ ổn thôi, nhưng sẽ cần một chút thời gian”, Anouk Patty, trưởng bộ phận thể thao của Liên đoàn Trượt tuyết và Trượt ván Mỹ, cho biết. “Môn thể thao này rất khắc nghiệt và mọi người cần nhớ khi xem, rằng các vận động viên đang lao mình xuống núi và đi với tốc độ rất, rất nhanh”.

Vụ tai nạn của Vonn là “bi kịch, nhưng đó là môn trượt tuyết nghệ thuật”, Johan Eliasch, Chủ tịch Liên đoàn Trượt tuyết và Trượt ván quốc tế, chia sẻ. “Tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn vì những gì cô ấy đã làm cho môn thể thao của chúng ta. Bởi vì cuộc đua này đã trở thành tâm điểm của Thế vận hội và nó đã đưa môn thể thao của chúng ta lên tầm cao nhất có thể”.

Trong khi Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, Kirsty Coventry cũng dành những lời chia sẻ: “Lindsey thân mến, tất cả chúng tôi đều đang nghĩ về bạn. Bạn là một nguồn cảm hứng tuyệt vời, và sẽ mãi mãi là một nhà vô địch Olympic”.

HUY KHÔI