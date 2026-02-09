5 môn được đưa vào chương trình thi đấu của giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026

Năm nay, giải đấu đưa vào 5 môn chính thức và hướng tới tạo sân chơi thể thao sức khỏe cho học sinh cả nước.

Từ giải đấu, thể thao Việt Nam đã chọn ra những gương mặt trẻ xuất sắc tham dự Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á. Ảnh: ASG2024

Các môn được đưa vào tranh tài giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 gồm bơi, bóng bàn, cầu lông, điền kinh và võ cổ truyền. Các nội dung tranh tài sẽ diễn ra từ ngày 20-6 tới 30-6 ở Lâm Đồng.

Cục TDTT Việt Nam và Hội thể thao học sinh Việt Nam cùng các liên đoàn, hiệp hội thể thao và chủ nhà Lâm Đồng phối hợp tổ chức giải đấu.

Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc được thực hiện nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện thi đấu thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Đồng thời, giải đấu để triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1680/QĐ-TTg ngày 28-12-2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31-10-2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 1864/KH-BGDĐT ngày 22-10-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong ngành giáo dục.

Theo mục tiêu, từ giải đấu, nhà quản lý sẽ tuyển chọn lực lượng VĐV tốt nhất để tham dự Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Indonesia năm nay.

MINH CHIẾN