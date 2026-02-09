Giải khiêu vũ thể thao vô địch châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Việt Nam

Đội tuyển khiêu vũ thể thao (dancesports) Việt Nam lựa chọn các gương mặt tốt nhất tập trung làm nhiệm vụ quốc gia năm 2026 với trọng tâm là giải vô địch châu Á.

VĐV khiêu vũ thể thao Việt Nam có cơ hội thi đấu giải vô địch châu Á 2026 trên sân nhà năm nay. Ảnh: KTDANCESPORTS

Cục TDTT Việt Nam đã quyết định thành lập đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam năm 2026. Các tuyển thủ được tập huấn từ ngày 1-3 tại Hà Nội. Trong chương trình tập huấn, thể thao TPHCM đóng góp 1 tuyển thủ Lý Văn Dung trong thành phần đội tuyển năm nay.

Ngoài tuyển thủ này, đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam còn có nhiều gương mặt nổi bật như Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Trọng Nhã Uyên, Đàm Thùy Linh, Thạch Ngọc Anh, Nguyễn Nam Anh, Trần Hoàng Minh Châu, Nguyễn Đoàn Minh Trường, Đặng Thu Hương, Ngọc An, Lê Tố Uyên, Nguyễn Hoàng Ngọc, Tạ Liên Giang…

HLV Nguyễn Hải Anh và HLV Nguyễn Hồng Thi được giao trọng trách HLV trưởng đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam theo nhóm nội dung của mình tại điểm tập huấn. Năm nay, đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam có nhiệm vụ trọng điểm nhất là tranh tài giải vô địch châu Á 2026 sẽ diễn ra tại TPHCM với các nội dung Latin và Standard. Liên đoàn thể dục châu Á đã trao quyền đăng cai cho Việt Nam, thi đấu từ ngày 9 tới 12-7.

Năm ngoái, Việt Nam đã là chủ nhà chương trình thi đấu quốc tế Vietnam Dancesport Festival 2025 tại TPHCM, thu hút 3.000 VĐV quốc tế góp mặt. Trong chương trình của giải, giải khiêu vũ thể thao Đông Nam Á và châu Á đã được tổ chức qua đó nhận được sự đánh giá cao về chuyên môn của Liên đoàn khiêu vũ thể thao châu Á.

MINH CHIẾN