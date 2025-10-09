Gần 1.200 VĐV tham dự giải khiêu vũ thể thao quốc gia 2025

Hà Nội sẽ là chủ nhà giải khiêu vũ thể thao quốc gia 2025 qua đó thu hút gần 1.200 VĐV tham gia tranh tài.

Các VĐV hàng đầu của khiêu vũ thể thao sẽ thi đấu giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: MINH MINH

Bộ môn thể dục (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn thể dục Việt Nam cho biết, giải vô địch khiêu vũ thể thao quốc gia (dancesports) 2025 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10-10 tới 12-10 tại nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội).

Năm nay, giải thu hút gần 1.200 VĐV tham dự để tranh tài các nội dung đối với điệu latin và standard dành cho vô địch quốc gia và vô địch cúp quốc gia 2025. “Các VĐV sẽ tranh tài 28 bộ huy chương trong các nội dung thi đấu của vô địch quốc gia. Giải năm nay là một trong những cuộc kiểm tra chuyên môn kỹ lưỡng để nhiều đơn vị chuẩn bị lực lượng hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Theo dự báo của giới chuyên môn, nhiều đơn vị có lực lượng mạnh về khiêu vũ thể thao như TPHCM, Công an Nhân dân, Hà Nội, Hải PHòng, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cần Thơ… sẽ tranh chấp các thứ hạng ở giải lần này.

Tại giải vô địch quốc gia 2024, đội khiêu vũ thể thao Lâm Đồng đã giành vị trí nhất toàn đoàn Ở cuộc đấu năm ngoái, nhiều VĐV đã thể hiện tốt nhất chuyên môn khi trình diễn 5 điệu standard và 5 điệu latin. Năm nay, môn khiêu vũ thể thao không nằm trong chương trình thi đấu SEA Games 33-2025 tại Thái Lan tuy nhiên các VĐV hàng đầu Việt Nam đều đăng ký tham gia giải vô địch quốc gia 2025.

MINH CHIẾN