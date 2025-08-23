Giải vô địch trẻ và Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc 2025: Hơn 1.200 VĐV góp mặt

Sáng 23-8, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TPHCM), Liên đoàn Thể dục Việt Nam phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM đã long trọng khai mạc giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc lần thứ 2 năm 2025.

Các VĐV tranh tài 52 bộ huy chương. Ảnh: TRÚC GIANG

Giải đấu năm nay quy tụ 40 đoàn với hơn 1.200 vận động viên (VĐV), tranh tài ở 26 nội dung thuộc hệ trẻ, hướng đến tranh 52 bộ huy chương, gồm các điệu Latin và Standard.

Hơn 1.200 VĐV dự tranh tại giải. Ảnh: TRÚC GIANG

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban tổ chức khẳng định, giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp toàn quốc 2025 là sân chơi để các VĐV trẻ khẳng định tài năng, đồng thời là dịp quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt triển vọng, chuẩn bị lực lượng cho các đội tuyển quốc gia. Giải đấu cũng góp phần thúc đẩy phong trào khiêu vũ thể thao ngày càng phát triển sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt là trong giới trẻ.

Các VĐV thi đấu các điệu Latin và Standard. Ảnh: TRÚC GIANG

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở những nội dung tứ kết Vô địch thiếu niên hạng A với các điệu Latin như: Samba, Chachacha, Rumba, Paso Doble, Jive… với sự góp mặt của 17 đôi VĐV. Các VĐV đã mang đến bầu không khí sôi động, cuốn hút đông đảo khán giả tại nhà thi đấu.

TRÚC GIANG