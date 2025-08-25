Đồng Nai vô địch Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc 2025

Tối 24-8, tại Nhà thi đấu TDTT Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TPHCM) Giải vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Giải Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2025 đã bế mạc sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi.

Ban tổ chức trao giải cho những đoàn có thành tích xuất sắc nhất tại Giải Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2025. Ảnh: TRÚC GIANG

Giải năm nay quy tụ hơn 1.200 VĐV đến từ 40 tỉnh, thành và câu lạc bộ trên cả nước, để lại nhiều dấu ấn chuyên môn và khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của bộ môn Dancesport Việt Nam.

Ở nội dung vô địch trẻ quốc gia, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội giành ngôi Nhất toàn đoàn với tổng cộng 14 huy chương (6 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ). Đoàn Quảng Ninh xếp thứ Nhì với 8 huy chương (5 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ). Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo TDTT Khánh Hòa đứng thứ Ba với 9 huy chương (4 HCV, 5 HCB).

Giải vô địch trẻ và Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2025 đã chứng kiến những màn trình diễn nghệ thuật thăng hoa của các cặp đôi. Ảnh: TRÚC GIANG

Tại nội dung Cúp toàn quốc, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Nai đã đoạt Cúp vô địch, khẳng định vị thế dẫn đầu phong trào khiêu vũ thể thao cả nước. Thái Nguyên giành vị trí thứ Nhì, trong khi Cao Bằng xếp thứ Ba. Một số đơn vị và CLB khác như: Lâm Đồng, TAIPHUONG Dancesport hay Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân cũng giành nhiều thành tích nổi bật, góp phần tạo nên một mùa giải thành công.

Theo Ban tổ chức, Giải vô địch trẻ và Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2025 đã có những màn trình diễn nghệ thuật thăng hoa, góp phần lan tỏa niềm đam mê, tình yêu với bộ môn Dancesport đến đông đảo công chúng.

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Nai đã đoạt Cúp vô địch Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2025. Ảnh: TRÚC GIANG

Giải đấu là cơ hội để các vận động viên trẻ cọ xát, nâng cao trình độ và khẳng định bản lĩnh. Nhiều gương mặt mới đã được phát hiện, trở thành lực lượng kế cận quan trọng của đội tuyển Dancesport Việt Nam trong tương lai. Ngoài ra, đây cũng là dịp để đánh giá chất lượng huấn luyện, qua đó đưa ra những định hướng phát triển dài hạn, xây dựng nền tảng bền vững cho thể thao Việt Nam.

Tin liên quan Khởi tranh giải vô địch trẻ và Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc 2025

TRÚC GIANG