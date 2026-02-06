Thể thao Việt Nam sẽ tham dự 4 đại hội thể thao quốc tế trong năm 2026

Đây là yêu cầu được Ủy ban Olympic Việt Nam đặt ra trong cuộc làm việc của Ban chấp hành trong ngày 6-2 tại Hà Nội.

Ủy ban Olympic Việt Nam đã làm việc và đề ra những công tác nhiệm vụ cho năm 2026. Ảnh: T.DƯƠNG

Hội nghị Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng tin tưởng Hội nghị Ban chấp hành diễn ra để tập trung xác định những nhiệm vụ quan trọng trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng như chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quy tụ nhiều thành viên cùng phát triển sự nghiệp thể thao nước nhà.

Năm nay, Ủy ban Olympic Việt Nam tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình chuyên môn đối với phát triển phong trào thể thao quần chúng, nâng cao trình độ các môn thể thao trọng điểm và tăng cường hợp tác quốc tế. Thể thao Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm tham dự 4 đại hội quốc tế quan trọng gồm Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 tại Tam Á (Trung Quốc), Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật Châu Á lần thứ 7 (AIMAG 7) tại Saudi Arabia, Olympic trẻ thế giới 2026 tại Senegal. Trong số này, ASIAD 20 sẽ là kỳ Đại hội quan trọng hàng đầu mà thể thao Việt Nam tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự.

Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng nhìn nhận ở năm 2025, Ủy ban Olympic Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam đã tham mưu cho Bộ VH-TT-DL tổ chức một số giải đấu thể thao quốc tế tầm châu lục và mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam. Trong đó, việc huy động nguồn lực xã hội, sự chung tay của Ủy ban Olympic Việt Nam đối với thể thao thành tích cao được xác định là hướng đi quan trọng, phù hợp chủ trương, chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL thời gian qua.

Bộ trưởng, Nguyễn Văn Hùng cũng nhấn mạnh sự chuyển hướng chiến lược trong phát triển thể thao thành tích cao đang rõ nét hơn. Trong đó, thể thao nước nhà đã chủ động lấy Olympic làm trung tâm xây dựng kế hoạch phát triển những môn, nội dung trọng điểm để lan tỏa xuống các đấu trường khu vực. Đây là cách thực hiện được đánh giá mang lại thay đổi về thể thao Việt Nam, đặc biệt trong thành tích các môn, nội dung Olympic.

Tại SEA Games 33-2025, thể thao Việt Nam đã giành 87 HCV, nhưng trong đó hơn 80% thành tích HCV là có từ các môn, nội dung thuộc nhóm Olympic. Kết quả được đánh giá sẽ tạo tiền đề vững chắc để thể thao Việt Nam tự tin hướng tới các đấu trường châu lục và thế giới.

Điền kinh là một trong những môn thể thao trọng điểm của Việt Nam chuẩn bị cho nhiều giải đấu quốc tế năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đối với các chương trình về thể thao của năm 2026, nhà quản lý khẳng định quan điểm xuyên suốt thực hiện là đặt con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của sự phát triển. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu đơn vị quản lý thể thao phải chú ý về sự đầu tư cho thể thao thành tích cao, trong đó tiếp tục phát triển theo trục Olympic, phối hợp chặt chẽ với các Liên đoàn, Hiệp hội trong công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn lực và đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức huấn luyện, quản lý.

Tại Hội nghị Ban chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã đề nghị Ủy ban Olympic Việt Nam trong thời gian tới tập trung triển khai những nhiệm vụ quan trọng, và chuẩn bị chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày Thể thao Việt Nam.

