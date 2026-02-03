VĐV thể thao vinh dự khi được trở thành Đảng viên

Nhiều VĐV của thể thao Việt Nam đã là Đảng viên và sự phấn đấu của họ được ghi nhận từ kết quả, thành tích thi đấu mang về cho tổ quốc từ nỗ lực ở chuyên môn.

Tuyển thủ wushu Dương Thúy Vi đã được kết nạp Đảng viên từ năm 2024. Ảnh: MINH MINH

“Với tôi niềm tự hào nhất chính là mình được trui rèn chuyên môn trong môi trường Quân đội đồng thời đã nỗ lực phấn đấu để vinh dự trở thành Đảng viên trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vậy, tôi luôn đặt cho mình điều cao nhất là phải thi đấu đạt kết quả chuyên môn cao nhất xứng đáng sự tin tưởng từ các cấp lãnh đạo và HLV của mình”, chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh của đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin từng trao đổi.

Trong chia sẻ, đội trưởng của đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin không ít lần kể rằng khi trở thành Đảng viên, cô càng ý thức trách nhiệm cho chính mình cao hơn trước. Năm 2022, Nguyệt Anh vinh dự được Chi bộ đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin kết nạp Đảng viên. Từ đó tới nay, tay đập người quê gốc Quảng Bình này được đánh giá là 1 trong những cầu thủ có ý thức nhất về tác phong sinh hoạt trong đội bóng là tấm gương cho các cầu thủ trẻ noi theo.

Tại đội tuyển wushu Việt Nam, Dương Thúy Vi được xem như thủ lĩnh của các đồng đội. Lúc này, cô là gương mặt nhiều kinh nghiệm và đạt những thành tích quý giá nhất cho đội tuyển wushu Việt Nam. Hai năm trước, Thúy Vi đã chính thức được kết nạp Đảng viên. Cô từng bày tỏ rằng mình luôn ý thức giữ kỷ luật trong tập luyện, thi đấu chuyên môn và là tấm gương để các đồng đội trẻ noi theo. Chính vì thế, Thúy Vi rất tự hào và vinh dự khi đã là Đảng viên.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đang có 2 gương mặt đầu tàu chuyên môn là Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan. Họ đều đã là những VĐV ưu tú được kết nạp Đảng. Quách Thị Lan từng chia sẻ: “Với trách nhiệm của một Đảng viên, tôi luôn ý thức về tác phong sinh hoạt và nỗ lực trong thi đấu. Thành tích thi đấu chính là sự thể hiện tốt nhất của bản thân trước những nhiệm vụ được giao phó”. SEA Games 33-2025 vừa qua, Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan đều đạt được những tấm HCV quan trọng. Dù đã ở độ tuổi 30, cả 2 tuyển thủ vẫn rất tập trung chuẩn bị chuyên môn cho năm 2026.

Với đội bóng chuyền nam Biên Phòng, công tác phát triển Đảng viên là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra hàng năm. “Chúng tôi luôn đào tạo, bồi dưỡng các em VĐV không chỉ hoàn thiện về chuyên môn và còn là những người có đạo đức, có lối sống lành mạnh cùng ý chí phấn đấu học hỏi không ngừng, có ý thức trong công tác chính trị”, Đoàn trưởng Đoàn TDTT Biên Phòng – đại tá Hoàng Văn Khương trao đổi.

Cầu thủ Đinh Văn Duy được kết nạp Đảng viên. Ảnh: VĂN KHƯƠNG

Trong đội hình tuyến 1 của đội bóng, 4 cầu thủ Nguyễn Ngọc Thuân, Phạm Văn Hiệp, Đinh Văn Duy và Trần Duy Tuyến đều đã là Đảng viên.

Từng cầu thủ trên đã là tuyển thủ quốc gia và được người hâm mộ cổ vũ mạnh mẽ khi thi đấu đạt phong độ tốt trong nhiều giải đấu. Sau những giờ tập luyện, thi đấu, họ tiếp tục trau dồi kiến thức khi đang theo học chương trình Đại học nâng cao trình độ cho bản thân. “Chúng tôi luôn tổ chức sinh hoạt Đảng viên định kỳ tại đơn vị với các nội dung trong công tác chính trị, tư tưởng được trao đổi thảo luận rất kỹ lưỡng và tất cả VĐV là Đảng viên đều tham gia”, đại tá Hoàng Văn Khương chia sẻ thêm. Cầu thủ chuyền 2 Đinh Văn Duy từng chia sẻ rằng bản thân rất trách nhiệm trong thi đấu và trên hết phải có được sự kỷ luật cao khi đã là một Đảng viên trong lĩnh vực thể thao.

MINH CHIẾN