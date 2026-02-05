Floyd Mayweather kiện Showtime và lãnh đạo cấp cao đòi lại 340 triệu USD

Theo như một báo cáo vừa được TMZ công bố hôm thứ Ba, Floyd Mayweather Jr. đang kiện Showtime để “đòi lại hàng trăm triệu đô la tiền bị chiếm đoạt và thiệt hại do một kế hoạch gian lận tài chính tinh vi và kéo dài”.

Mayweather và Espinosa thời còn hợp tác

Huyền thoại quyền anh người Mỹ này lên tiếng cáo buộc rằng là, anh đã bị cố vấn lâu năm Al Haymon lừa đảo cùng với “sự tham gia - và hỗ trợ đáng kể” từ vị cựu Chủ tịch của Showtime Sports là ông Stephen Espinoza.

TMZ đã có được bản sao của đơn kiện này, đã được đệ trình tại một tòa án ở California, cho thấy Mayweather đang tuyên bố rằng Haymon đã chiếm đoạt “một phần đáng kể thu nhập sự nghiệp của anh”, lên gần 340 triệu USD.

Showtime và Espinoza được liệt kê là bị cáo trong vụ kiện, trong khi Haymon thì không. Mayweather đang kiện Showtime và Espinoza vì “tiếp tay - và đồng phạm vi phạm nghĩa vụ ủy thác, âm mưu dân sự để phạm tội gian lận, chiếm đoạt, làm giàu bất chính”. Ngoài khoản tiền 340 triệu USD, Mayweather cũng đang yêu cầu bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt.

Mayweather nói rằng số tiền này vẫn “mất tích và không rõ nguồn gốc”, đồng thời cáo buộc Showtime và Espinoza đã chuyển tiền nợ Mayweather trực tiếp cho Haymon - bằng cách gửi vào các tài khoản do cố vấn này kiểm soát, theo như TMZ.

Mayweather và đội ngũ quản lý mới của anh này đã yêu cầu xem xét sổ sách của Showtime, nhưng Mayweather tuyên bố là mạng lưới truyền hình này nói với anh rằng chúng đã “bị mất trong trận lũ” và không thể truy cập được.

Luật sư của Mayweather, Bobby Samini, có nói với TMZ: “Floyd là một trong những ngôi sao thu hút khán giả trả tiền cao nhất của làng quyền Anh. Anh ấy đã tạo ra hàng trăm triệu đô la doanh thu cho Showtime”.

“Ngài Mayweather giờ đây đã đưa vụ việc này ra tòa để đòi lại những gì anh ấy xứng đáng được hưởng. Giải nghệ với thành tích bất bại 50-0, Mayweather sẽ chiến đấu đến cùng tại tòa án cũng như trên võ đài”.

Bảy trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng ở trong sự nghiệp của Mayweather, từ năm 2013 đến 2017, đều diễn ra trên kênh Showtime pay-per-view, và đối đầu với lại Robert Guerrero, Canelo Alvarez, Marcos Maidana (những 2 lần), rồi cả Manny Pacquiao, Andre Berto và Conor McGregor.

“Money” Mayweather ban đầu ký hợp đồng 6 trận, 30 tháng với Showtime/CBS vào tháng 2-2013. Trước khi thi đấu trên Showtime, Mayweather từng hợp tác với lại HBO. Trong suốt thời gian thi đấu cho Showtime, Mayweather thường được liệt kê là một trong những VĐV được trả lương cao nhất thế giới.

Trong khi đó, Espinoza vốn là người đứng đầu trong việc quảng bá các trận đấu của Mayweather trong thời kỳ Showtime, thì Haymon, vốn là người sáng lập Premier Boxing Champions, lại đứng sau hậu trường, như thường lệ trong suốt sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của Floyd trong làng quyền Anh.

Trước và sau mỗi trận đấu, Nhà vô địch 5 hạng cân - Mayweather vẫn thường xuyên cảm ơn Chúa, Haymon, Showtime và Espinoza, nhưng tất nhiên, không phải lúc nào anh cũng tuân theo thứ tự đó.

Hồi năm 2014, Mayweather có nói: "Tôi và Al Haymon làm việc rất là ăn ý. Al Haymon là một người tuyệt vời, một người phi thường. Điều tôi có thể nói là Al Haymon là người giữ lời. Bất cứ điều gì ông ấy nói sẽ làm, ông ấy đều sẽ làm. Al Haymon là một trong những người tốt nhất mà tôi từng gặp trong đời."

Lần cuối cùng Mayweather thượng đài chuyên nghiệp là vào năm 2017 ở trên Showtime đối đầu với McGregor. Anh cũng từng đối mặt với Logan Paul trong một trận đấu biểu diễn duy nhất do Showtime tổ chức vào năm 2021. Xen kẽ đó, Mayweather đã tham gia một số trận đấu biểu diễn nổi tiếng khác.

Vào tháng 12, Business Insider đã đăng một bài báo có tiêu đề: “Bên trong cuộc sống xa hoa, nợ nần sau khi giải nghệ của Floyd Mayweather” - điều tra và đi sâu vào một loạt các vấn đề tài chính mà Mayweather được cho là đang phải đối mặt.

Mayweather sẽ bước sang tuổi 49 vào cuối tháng này và dự kiến ​​sẽ đối đầu với Mike Tyson trong một trận đấu biểu diễn vào tháng 3 tới, nhưng rất ít chi tiết được công bố về cuộc gặp gỡ này. Ngoài ra, Mayweather cũng được cho là sẽ thượng đài với Pacquiao.

Showtime Sports đã ngừng hoạt động vào tháng 12-2023, và Espinoza cũng kết thúc nhiệm kỳ của mình tại công ty vào cùng thời điểm đó. Lúc này, Espinoza đảm nhiệm một số vai trò cố vấn trong lĩnh vực quyền Anh và các môn thể thao khác, đồng thời bản thân ông này cũng là một luật sư.

Trước đây, ông từng đại diện cho những người nổi tiếng ở trong làng đánh quyền thế giới như là Mike Tyson và Oscar De La Hoya trong vài thập kỷ qua trước khi tập trung vào sự nghiệp điều hành truyền hình.

Espinoza từ chối bình luận với The Ring vì tính đến thứ Ba, ông vẫn chưa xem bản sao cuối cùng của đơn kiện đã được đệ trình. Haymon không phát biểu hay bình luận với giới truyền thông và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Đ.Hg.