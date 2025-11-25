Em trai Naoya Inoue đánh bại võ sĩ đồng hương từng đối đầu Floyd Mayweather

Takuma Inoue - em trai của “Minh chủ 2 hạng cân gà và siêu gà” Naoya Inoue - vừa đánh bại đồng hương Tenshin Nasukawa bằng điểm số tuyệt đối sau 12 hiệp: 116-112, 116-112, 117-111, giành đai WBC hạng gà đang bỏ trống. Đây là lần thứ 2 Inoue “em” giành đai vô địch thế giới, sau đai hạng gà WBA hồi 2023.

Inoue "em" đánh bại Nasukawa

Đây cũng là chiến thắng đầu tay của Inoue “em”, kể từ khi anh để thua Seiya Tsutsumi (võ sĩ khác đến từ Xứ sở mặt trời mọc) bằng điểm số tuyệt đối sau 12 hiệp đấu, kết quả đã khiến anh mất đai WBA hạng gà hồi tháng 10 năm ngoái.

Trước đó, Takuma giành đai WBA hạng gà đang bỏ trống sau khi thắng Liborio Soris của Venezuela, cũng bằng điểm số sau 12 hiệp đấu, tại sàn đài nổi tiếng Nhật Bản - Ariake Arena hồi tháng 8-2023. Anh đã 2 lần bảo vệ đai này.

Nasukawa, cựu võ sĩ kick-boxing nổi tiếng đã từng vô địch RISE Championship 2015-2016-2017-2018, Blade Japan Cup, ISKA World Championship 2016-2017-2019, và bất bại trên sàn đài của Rizin (với tổng cộng 42 trận toàn thắng), nay chuyển sang đấu quyền chuyên nghiệp, đã nhập cuộc khá tốt với quyền trái ở 2 hiệp đầu.

Tuy vậy, Inoue “em” với kinh nghiệm và cả sức bền đã đoạt lại thế chủ động trong các hiệp đấu tiếp theo, trước khi dốc sức trong những hiệp cuối để giành lấy trận thắng thứ 21/23 trận thượng đài ở trong suốt sự nghiệp của mình...

“Cảm ơn. Tôi đã quay trở lại”, võ sĩ 29 có 5 trận thắng knock-out và 2 trận thua chia sẻ, “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ một từ cũng đủ diễn tả. Việc tôi thắng Tenshin là niềm vui lớn, còn hơn cả việc tôi đã giành lại được đai vô địch!”.

“Tôi đã có thể tập luyện chăm chỉ vì được đối đầu với lại Tenshin”, Inoue nói thêm khi đánh giá rất cao cựu võ sĩ kick-boxing vốn là một biểu tưởng trong làng đánh đứng quyền cước của võ thuật Nhật Bản. Trong quá khứ, Nasukawa từng được vinh dự lựa chọn là người đối đầu Floyd Maweather vào đêm Giao thừa 2018.

Nasukawa chuyển sang đánh quyền chuyên nghiệp từ tháng 8-2023, muốn tìm kiếm thách thức mới sau khi trải nghiệm cả võ đài MMA chuyên nghiệp. Sau 6 trận quyền Anh biểu diễn từ 2018-2021 (chỉ trận đấu với “Money” Mayweather cho ra kết quả anh thua TKO, còn lại đều không tính điểm), Nasukawa bắt đầu nảy sinh hứng thú.

Anh đã có quãng thời gian thành công khi thắng liền 7 trận liên tiếp trước khi đụng phải đối thủ cứng cựa “nhà Inoue”. “Mặc dù không thành công, tôi không hối tiếc những gì mình đã làm. Đây là kết quả của việc cống hiến hết mình. Tôi rất vui khi được thi đấu trong một trận đấu như thế này”, Nasukawa chia sẻ.

Đ.Hg.